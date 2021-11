Une nouvelle vidéo de Peng Shuai fait surface

Il n'est donc pas clair qu'elle puisse agir sans contrainte sur ces images. Le patron de la WTA continue de s'inquiéter pour sa santé et sa sécurité et du fait que ses accusations d'agression sexuelle sont manifestement censurées. (jah/sda)

On entend qu'elle est appelée par son nom avec d'autres invités et saluée par des applaudissements du public. Elle salue et sourit brièvement, mais ne prend pas la parole. Cet autre tweet montrait son arrivée au même tournoi 👇.

Envies suicidaires au rythme des confinements et des aides économiques

Les confinements ainsi que les aides économiques influencent les envies suicidaires. C'est un des résultats d'une étude internationale dirigée par deux profs de l'Unil. Les données de 23 helplines téléphoniques de 19 pays, dont la Suisse, ont été passées au crible.

Marius Brülhart et Rafael Lalive, profs à la Faculté des HEC de l'Université de Lausanne (Unil) et deux chercheurs de l’Université allemande de Freiburg se sont penchés sur des appels à des lignes téléphoniques pour personnes en détresse dans 19 pays entre 2019 et 2021. Soit quelque huit millions d'appels (anonymisés) reçus par les helplines téléphoniques de quatorze pays européens (dont la Suisse, la France, l'Italie et l'Allemagne), quatre d'Asie (Chine, Hong Kong, Israël, Liban) et des Etats-Unis. Ces données constituent donc une sorte de baromètre du moral de la population par temps de Covid. Les quatre universitaires ont publié leur étude dans la prestigieuse revue Nature.