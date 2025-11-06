L'aéroport de Göteborg a été paralysé à cause de drones

Keystone

Un nouvel aéroport européen a été paralysé à cause de drones

Des engins volants ont encore une fois perturbé le trafic aérien d'un important aéroport. Cette fois, il s'agit de Göteborg, en Suède. Les regards se tournent encore une fois vers la Russie, qui a démenti toute implication.

Le trafic sur l'aéroport Landvetter de Göteborg, dans l'ouest de la Suède, a été interrompu pendant plusieurs heures jeudi à cause d'un ou plusieurs drones non identifiés, ont déclaré les autorités et l'opérateur aéroportuaire.

Bjorn Stavas, porte-parole du contrôle aérien suédois LFV, a expliqué que le trafic avait été interrompu à la suite de l'observation d'un «drone» peu avant 18h00.

Directrice générale de l'opérateur aéroportuaire suédois Swedavia, Susanne Norman a précisé que la police avait annoncé dans la soirée la fin de l'incident et qu'elle prévoyait de rétablir le trafic.

Peu après 21h30, l'aéroport a affirmé sur son site web que le trafic avait repris, précisant que plusieurs vols avaient été annulés, retardés ou déroutés en raison de la fermeture.

Plus tôt cette semaine, la présence de drones non identifiés à l'aéroport principal de Bruxelles a entraîné l'annulation de quelque 80 vols.

Des blocages en série

Les perturbations aériennes de cette semaine font suite à une récente série de survols par des drones d'aéroports et de sites militaires sensibles dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne et le Danemark.

Des soupçons ont été émis quant à une éventuelle implication de la Russie dans l'augmentation de l'activité des drones à travers l'Europe.

L'Allemagne, l'un des principaux soutiens à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, ainsi que le Danemark, ont mis en cause Moscou pour l'augmentation de l'activité de drones au-dessus de leurs infrastructures critiques. La Russie a nié toute implication. (ats/afp)