ciel couvert12°
DE | FR
burger
International
Suisse romande

Des magasins Shein en Suisse? La marque nous a répondu

Ces clients de Shein sont partagés entre prix bas et culpabilité
Des magasins Shein en Suisse, c'est pour bientôt? Il est trop tôt pour le dire, selon la marque.Image: AFP

Des magasins Shein en Suisse? La marque nous a répondu

Ce jeudi, Shein a annoncé l'arrivée de magasins physiques de Shein en France ce jeudi. Et en Suisse? Nous avons demandé à la plateforme chinoise.
03.10.2025, 14:5603.10.2025, 14:56

C'est un partenariat qui a suscité de vives critiques. En France, la marque Shein a scellé un partenariat avec la Société des Grands Magasins (SGM), un opérateur immobilier commercial.

Plusieurs magasins vont donc voir le jour. Le premier au cœur de Paris, dans le célèbre grand magasin BHV Marais, en novembre, puis cinq autres magasins suivront, situés dans les Galeries Lafayette de Dijon, Reims, Grenoble, Angers et Limoges.

Contacté par watson, un porte-parole de la marque explique:

«Nous collaborons avec SGM pour tester des expériences de vente physique et hors ligne dans six villes de France. Nous allions ainsi l'ambition de SGM de transformer les centres commerciaux en véritables destinations à la capacité numérique de Shein à anticiper avec précision la demande locale.»

La France, au vu des chiffres de vente et son marché influent de la mode, s'est imposée comme «un premier marché test pour ce type d'expériences».

Shein annonce l'ouverture de magasins pérennes en France

Surtout, et c'est un aspect intéressant à souligner, l'enseigne chinoise nous affirme:

«Les retours clients SHEIN en France ces dernières années ont montré un souhait croissant de multiplier les points de contact physiques avec notre marque.»

Et en Suisse, c'est pour bientôt?

Nous avons profité de questionner la marque sur une hypothétique ouverture de la marque sur le territoire helvétique. Les aficionados de Shein vont encore devoir patienter:

«Il est trop tôt pour le dire. La France est notre premier essai. Shein continue d'identifier de nouvelles opportunités»

La marque de fast-fashion, fondée en Chine en 2012 et désormais basée à Singapour, ne s'attire pas que des louanges. En France, pour ses concurrents, c'est tout simplement de la concurrence déloyale. Outre les prix cassés, il est reproché à Shein de ne pas respecter les normes européennes en matière d'environnement. (svp)

La mode vous intéresse? D'autres articles par ici
5 leçons du tapis rouge Saint Laurent pour vous fringuer cet automne
5 leçons du tapis rouge Saint Laurent pour vous fringuer cet automne
de Marine Brunner
Ces stars étaient habillées en Iqos à ce défilé de mode
Ces stars étaient habillées en Iqos à ce défilé de mode
de Marie-Adèle Copin
Des mega stars et des stars un peu moins stars au défilé Vuitton
Des mega stars et des stars un peu moins stars au défilé Vuitton
de Marie-Adèle Copin
Brad Pitt tente des trucs mode et ça pique les yeux
2
Brad Pitt tente des trucs mode et ça pique les yeux
de Marie-Adèle Copin
Les stars au mariage de Jeff Bezos et Lauren Sanchez en font déjà trop
2
Les stars au mariage de Jeff Bezos et Lauren Sanchez en font déjà trop
de Marie-Adèle Copin
Thèmes
Une statue de Tina Turner devient la risée d'Internet
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi la valeur locative ne sera pas supprimée avant des années
2
Une prof donne un chaton à manger à un serpent en classe
3
Ces produits Migros changent de look: voici leur nouveau design
Attaque au couteau près d'une synagogue à Manchester: 2 morts
Une attaque violente le jour de la fête juive de Yom Kippour a fait deux morts et au moins trois blessés à Manchester. La police a tiré sur le suspect qui est décédé.
Deux personnes ont été tuées et trois grièvement blessées lors d'une attaque jeudi matin devant une synagogue à Manchester, a indiqué la police. Elle confirme que le suspect est mort.
L’article