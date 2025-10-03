Des magasins Shein en Suisse? La marque nous a répondu
C'est un partenariat qui a suscité de vives critiques. En France, la marque Shein a scellé un partenariat avec la Société des Grands Magasins (SGM), un opérateur immobilier commercial.
Plusieurs magasins vont donc voir le jour. Le premier au cœur de Paris, dans le célèbre grand magasin BHV Marais, en novembre, puis cinq autres magasins suivront, situés dans les Galeries Lafayette de Dijon, Reims, Grenoble, Angers et Limoges.
Contacté par watson, un porte-parole de la marque explique:
La France, au vu des chiffres de vente et son marché influent de la mode, s'est imposée comme «un premier marché test pour ce type d'expériences».
Surtout, et c'est un aspect intéressant à souligner, l'enseigne chinoise nous affirme:
Et en Suisse, c'est pour bientôt?
Nous avons profité de questionner la marque sur une hypothétique ouverture de la marque sur le territoire helvétique. Les aficionados de Shein vont encore devoir patienter:
La marque de fast-fashion, fondée en Chine en 2012 et désormais basée à Singapour, ne s'attire pas que des louanges. En France, pour ses concurrents, c'est tout simplement de la concurrence déloyale. Outre les prix cassés, il est reproché à Shein de ne pas respecter les normes européennes en matière d'environnement. (svp)