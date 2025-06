Les incendies au Canada troublent l'air des montagnes suisses

On sait où le soleil a le plus brillé en Suisse l'an dernier

Selon le rapport national sur les incendies au Canada, il y a eu par moments plus d'une centaine de foyers. Une sécheresse et des vents exceptionnels ont favorisé leur apparition et propagation. Jusqu'à la fin du mois de mai, plus de 17 000 personnes ont été évacuées. (ats)

Elle sauve les victimes d'esclavage moderne en Suisse et raconte

De plus en plus de victimes de trafic d'êtres humains trouvent refuge dans un programme de protection. L'un d'eux est proposé par le centre d'assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes. Une accompagnatrice explique pourquoi les cas deviennent de plus en plus complexes.



Ils sont contraints à la prostitution, exploités sur les chantiers ou dans la restauration: en Suisse, de nombreuses personnes se retrouvent victimes d'esclavage moderne après avoir été attirées par la promesse d'une vie meilleure.