La semaine de watson en 11 histoires, c'est par ici đź‘‹

Vous les avez adorées, détestées ou tout simplement ratées. C'est pourquoi la rédaction vous mâche le travail en sélectionnant onze histoires watson de la semaine. Enjoy!

(non) joyeux (non) anniversaire Covid

Le 16 mars 2020, la Suisse entrait en «situation extraordinaire». Un cataclysme. Et le début d’un interminable combat contre le Covid-19. Voici une carte de voeux un peu particulière pour un anniversaire un peu (trop) particulier.

Mais où est donc passée la présomption d'innocence?

Depuis l'émergence de #metoo en 2017, la parole s'est libérée. Les victimes d'abus sexuels, des femmes surtout, des hommes (un peu) sortent du silence. Pour raconter, pour partager, pour dire plus jamais ça. Ces innombrables victimes disent leur vérité sur les réseaux sociaux, dans des livres ou des médias en balançant parfois le nom de leur bourreau présumé... innocent, jusqu'à preuve du contraire. Dans un Etat de droit, cela s'appelle la présomption d'innocence.

Qui est Fabienne Fischer?

Genève, son jet d'eau, ses cardons, ses bouchons .. et ses Genferei (wikipedia: Une genevoiserie ou Genferei en allemand, décrit une situation politique inextricable ou absurde se passant dans le canton). Donc Genève à quelques encablures du second tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat. Ce sera le 28 mars. En haut de l'affiche: Maudet la bête politique honnie VS Fischer la valeureuse inconnue verte.

Préparer ses vacances? Par ici les conseils

Partir. Rester. Passeport Covid-19 or not. Valises. Sacs à dos. On vous avertit d'ores et déjà , vaudra mieux la jouer flexible et relaxe cette année. 👇

Un mouvement libertaire souffle sur la Suisse

Ces derniers mois, la Suisse a vu s'organiser des groupes contre les mesures sanitaires liberticides. Que traduit leur colère, au-delà de la crise? Décryptage.

Marco Odermatt skie super bien, mais il a un problème

«Pour juger un skieur, il faut regarder ses pieds. Ceux d'Odermatt sont d'une précision extraordinaire. Il y a un côté félin, une souplesse naturelle, dans la façon d'attaquer les courbes et de relancer derrière.» Mais selon l'agent Marc Biver, cela ne suffira pas pour en faire une star.

Un petit quiz? On va tester vos connaissances sur l'AVS

La retraite, c'est loin. Pourtant, c'est maintenant qu'elle se discute à Berne. Cette fois-ci, il est question de faire travailler les femmes jusqu'à 65 ans. Au nom de l'égalité. Autant dire que ça coince. Et vous qu'en pensez-vous? On commence avec un quiz pour apprendre et se tester, avant d'en débattre. C'est par ici que cela se passe👇

Les restos vous manquent? Plus après avoir vu ça!

On le sait depuis ce vendredi: pas question de rouvrir les restaurants avant fin avril. Même pas mal. De toute façon, sortir, se faire servir, déguster, trinquer (etc) ne nous manquait pas, mais alors pas du tout. :-((

Alexis Pinturault, l'enfance d'un champion

Craignant d'en faire un douillet, voire un loser, son père l'a élevé à la dure. Aujourd'hui, Alexis Pinturault est sur le point de remporter le gros globe (pardon Marco Odermatt). Récit de l'enfance d'un champion qui n'avait pas le droit d'être deuxième.

Tout savoir sur le bitcoin

Il n'arrête pas d'atteindre des records. Sa valeur a triplé sur les trois derniers mois, Huit choses à connaître sur le bitcoin, la star des cryptomonnaies.

Un petit message vocal pour la route?

Marie-Adèle Copin aime snober les gens et juger tout ce qui l'entoure. Les messages audio, elle dé-teste. La preuve en vidéo. 👇

