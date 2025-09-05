Un chien de la FSD en entraînement. fsd

La Suisse envoie TNT déminer l'Ukraine

La Fondation suisse de déminage (FSD) a formé des chiens démineurs pendant plusieurs mois. Elle les envoie pour la première fois sur le terrain ukrainien.

Lea Maurer Suivez-moi

C’est une première historique pour les chiens démineurs de la FSD: après plusieurs mois d’entraînement intensif aux côtés des démineurs en Ukraine, ils découvriront le terrain pour la première fois.



Les chiens sont déployés pour leur odorat exceptionnel, bien plus fin que celui des humains, qui leur permet de repérer des explosifs et des restes de guerre invisibles à l’œil nu. Ils servent aussi à guider les équipes humaines vers des zones sûres. Yuulia Dodka, maître‑chien ukrainienne basée dans la région de Kharkiv, raconte:

«Je me souviens d’une séance d’entraînement où elle s’est soudain arrêtée et a indiqué un endroit où personne ne soupçonnait de danger. C’est exactement là qu’un explosif a été trouvé»

Chaque chien démineur est suivi par un maître attitré tout au long de sa formation. Yuulia décrit comment fonctionne l'entraînement.

«Pour eux, l’odeur des explosifs est associée à une récompense ou à un jeu. Grâce à ce système, l’animal apprend à signaler avec précision la présence d’un danger. L’ensemble du processus dure de six mois à un an, selon le chien. L’essentiel est de développer à la fois l’enthousiasme et la précision dans la recherche.»

L'entraînement des chiens se fait à Kharkiv en Ukraine. FSD

Fondation Suisse de Déminage (FSD) La FSD compte plus de 650 collaboratrices et collaborateurs déployés dans les provinces de Tchernihiv, Kharkiv, Donetsk et Kherson. Leur action s’organise autour de plusieurs volets: 32 équipes spécialisées dans le déminage, 19 équipes chargées des enquêtes non techniques et 14 équipes dédiées à la sensibilisation des populations aux risques liés aux mines et aux restes explosifs.

Viktoriia Kharchenko, maître‑chien ukrainienne, souligne que la relation de confiance entre le chien et son maître est essentielle au bon déroulement des opérations.

«Mon binôme est une chienne surnommée TNT. Elle a un tempérament très doux, est incroyablement obéissante et équilibrée, ce qui est particulièrement important dans notre travail. Parfois, j’ai l’impression qu’elle me comprend d’un simple regard. Nous avons traversé tout ce parcours ensemble.»

L'entente entre le chien en son maître est essentielle. FSD

A l’avenir, la FSD entend poursuivre son double objectif en Ukraine: continuer les opérations de déminage sur le terrain et transmettre son expertise aux équipes ukrainiennes afin de sécuriser durablement les zones contaminées, même après le retrait des acteurs internationaux.