Brésil: huit gravures de Matisse dérobées à Sao Paulo

Deux hommes armés ont dérobé dimanche huit gravures du peintre français Henri Matisse et cinq du peintre brésilien Candido Portinari dans une bibliothèque de la ville brésilienne de Sao Paulo, qui accueillait une exposition.

«Ils ont maîtrisé une gardienne et un couple de personnes âgées qui visitaient les lieux», a précisé la police à l'AFP.

«Les deux individus se sont dirigés vers la vitrine en verre où se trouvaient les documents. Ils les ont placés dans un sac en toile et ont fui par la porte principale.» La police

La mairie de Sao Paulo a confirmé le vol des gravures à la bibliothèque Mario de Andrade, dans le centre de la plus grande ville du Brésil. Selon le site d'information g1, les voleurs ont été identifiés par les caméras de surveillance installées sur place et sont recherchés par les autorités.

Les autorités n'ont pas communiqué de détails sur les œuvres de Matisse (1869-1954) et Portinari (1903-1962) dérobées. Les gravures étaient présentées dans le cadre d'une exposition «Du livre au musée», organisée en collaboration entre la bibliothèque et le Musée d'art moderne de Sao Paulo (MAM).

Inaugurée en octobre, l'exposition rassemblait des livres rares et des oeuvres des années 1940 et 1950. Elle se terminait ce dimanche. Dans un communiqué publié en septembre par la mairie au sujet de l'exposition, il était indiqué qu'elle présentait des oeuvres provenant des collections du MAM, sans toutefois préciser lesquelles.

Valeur «inestimable»

Selon le journal Folha de S. Paulo, parmi les oeuvres volées figurent des collages de l'album «Jazz» de Matisse, publié en France en 1947 et dont il n'existe que 300 exemplaires dans le monde. «Leur valeur culturelle et artistique est inestimable», a affirmé le critique d'art et conservateur Tadeu Chiarelli, cité par le journal.

L'album «Jazz» fait partie d'un ensemble de «livres rares et fondamentaux» qui «ont rapproché les artistes et chercheurs brésiliens du modernisme européen», selon la note de l'exposition.

Une soixantaine de dessins d'Henri Matisse, l'un des maîtres de l'Art moderne au XXe siècle, ont été adjugés à plus de 2,5 millions de dollars lors d'une vente aux enchères chez Christie's en octobre, selon le site spécialisé artnet.

Le record pour une œuvre de l'artiste français revient à «Odalisque couchée aux magnolias»(1923), vendue pour 80,8 millions en 2018 chez la même maison d'enchères.

Les cinq gravures volées de Candido Portinari, l'un des peintres brésiliens les plus célèbres, étaient des illustrations du livre «Menino de Engenho», de 1959, selon la mairie. «Ce sont des oeuvres rares, il est peu probable que quelqu'un les achète», a souligné Chiarelli. En 2007, le tableau de Portinari «Le caféiculteur» avait été dérobé au Musée d'Art de São Paulo (MASP), selon le site g1.

Le vol de la bibliothèque de São Paulo survient après que des malfaiteurs ont réussi à s'introduire dans le musée parisien du Louvre en octobre et à dérober en quelques minutes des joyaux de la couronne française estimés à 88 millions d'euros.

Les quatre membres du commando ayant commis ce vol ont été interpellés mais les bijoux, comme d'éventuels commanditaires, sont toujours dans la nature. (sda/ats/afp)