La décision de Porrentruy sur les chiens a été motivée par des motifs sanitaires et sécuritaires (image d'illustration). Image: Shutterstock

Une ville romande interdit les chiens dans deux lieux emblématiques

A Porrentruy, un arrêté municipal visant à proscrire la présence de canidés de deux secteurs fréquentés a suscité l'incompréhension. Les autorités locales ont tenu à calmer le jeu.

A l'heure des questions orales, jeudi soir, des élus de Porrentruy sont revenus sur une mesure qui a fait vivement réagir: l'interdiction des chiens à la place des Bennelats et à la promenade Marie-Madeleine Prongué, deux artères fréquentées de la ville. Selon le Quotidien jurassien, des motifs sanitaires et sécuritaires ont motivé le Conseil municipal à publier un arrêt en ce sens début mai.

Jeudi, une conseillère de ville a reproché à l'exécutif local une décision «inefficace et injuste» en matière de sécurité qui ne s'attaque pas «aux comportements problématiques». Un autre élu a de son côté rappelé que les propriétaires de chiens paient une taxe et qu’ils ont donc contribué, comme les autres, à financer l'aménagement des lieux concernés avec leurs impôts.

Un conseiller a finalement demandé comment les riverains vont faire pour continuer à sortir avec leur chien: «Pourront-ils encore s’arrêter ou s’asseoir, combien de minutes?»

«Une exception est prévue»

Conscient que l'arrêt suscitait «pas mal de débats», le maire Philippe Eggertswyler a rappelé qu'il s'inscrivait «dans la continuité» de l'interdiction qui vise déjà un autre parc de Porrentruy, relate le Quotidien jurassien.

Il a relevé que la présence de chiens, même attachés, peut donner un sentiment d'insécurité aux populations les plus vulnérables, et que la mesure a aussi pour but «de lutter contre les risques liés aux déjections canines».

«On a mis en place des emmarchements, on a créé des espaces publics pour les enfants. Et on se rend compte qu’une partie de la population ne peut pas profiter de ces installations de peur de ce qui peut arriver avec les chiens» Philippe Eggertswyler à la radio RFJ

Le maire a également souligné «qu'une exception est prévue» pour que les détenteurs de chiens puissent circuler librement: leurs animaux tenus en laisse, ils sont autorisés à «transiter» par les deux secteurs concernés.

Selon Quotidien jurassien, le délai d'opposition à l'arrêt municipal court jusqu'au 2 juin prochain. (jzs)