++EN DIRECT Chiètres-Kerzers: incendie d'un car postal ++

En direct

Piste d'un acte terroriste écartée ++ Le car postal a été évacué à Chiètres

Un car postal a pris feu au centre de Chiètres, village fribourgeois. On compte six morts et cinq blessés. Les derniers événements en direct.
11.03.2026, 09:3011.03.2026, 09:30
Team watson
Team watson
  • L'incendie d'un car postal, mardi, à Chiètres (FR) a coûté la vie à six personnes. Cinq personnes ont également été blessées.
  • Un acte volontaire serait à l'origine de l'incendie.
9:28
La piste d'un acte terroriste écartée
La piste terroriste semble écartée dans l'incendie d'un car postal survenu mardi soir à Chiètres (FR), a indiqué mercredi le chef de la communication de la police cantonale Martial Pugin. Les questions sur l'auteur de cet acte restent toutefois ouvertes.

La piste d'un acte volontaire est privilégiée et les investigations et vérifications se poursuivent, a déclaré Martial Pugin à la RTS. En revanche, «pour l'heure, aucun élément ne met en évidence» un acte terroriste, a-t-il ajouté.

Selon Martial Pugin, trois personnes ont été hospitalisées, dont deux dans un état grave. La troisième «a pu regagner son domicile dans la nuit». Deux autres personnes ont été examinées sur place et leur état n'a pas nécessité d'hospitalisation, a-t-il encore détaillé.
9:27
Le Parlement observe une minute de silence en hommage aux victimes
Le Conseil national a observé une minute de silence au lendemain du drame de Chiètres (FR). Le président de la Chambre du peuple, Pierre-André Page (UDC/FR) a exprimé ses condoléances aux familles des victimes au nom du parlement et en son nom propre.

«C'est avec une très grande émotion que nous avons appris l'incendie d'un car postal à Chiètres», a déclaré le Fribourgeois. «J'exprime, au nom du Parlement et en mon nom personnel, toute ma sympathie et mes condoléances aux familles des victimes et un bon rétablissement aux blessés», a-t-il ajouté.

Les circonstances du drame doivent être «rapidement clarifiées». Le drame de Chiètres survenu en fin de journée mardi a fait six morts et cinq blessés. Un acte volontaire a été évoqué. L'enquête est en cours.
9:27
La Poste «profondément touchée» par le drame de Chiètres (FR)
La Poste s'est dite «profondément touchée» par l'incendie, probablement d'origine volontaire, d'un car postal mardi soir à Chiètres (FR), dans lequel six personnes sont décédées, et cinq autres ont été blessées. Elle a exprimé ses condoléances aux victimes et à leurs proches.


Stefan Regli.

«C’est une terrible tragédie qui s’est produite hier à Chiètres. Comme moi, tous les collaborateurs de CarPostal et de la Poste sont choqués et touchés. Au nom du conseil d’administration et de l’ensemble de la direction du groupe, je vous adresse à tous nos plus sincères condoléances. Nos pensées vont aux victimes et à leurs proches», a déclaré Stefan Regli, directeur général de CarPostal et membre de la direction de la Poste.

L’enquête sur l’incendie relève de la compétence de la police fribourgeoise, sous la direction du Ministère public cantonal, relève encore le communiqué. CarPostal est en «contact étroit avec les autorités et fait tout ce qui est en son pouvoir pour élucider ce terrible incident».
9:26
Le car postal a été évacué à Chiètres (FR) et la route rouverte
a route théâtre du drame a été rouverte à la circulation mercredi matin à Chiètres (FR). Le car postal incendié, dans lequel six personnes sont mortes et quatre autres ont été blessées, a été évacué, a constaté sur place un photographe de l'agence Keystone-ATS.

Le véhicule a pris feu sur la route de Morat, au centre de la commune fribourgeoise. L'alarme a été donnée vers 18h25. Selon la police, lorsque les secours sont arrivés sur place, le bus était déjà entièrement en flammes.

Six personnes ont perdu la vie dans l'incendie. Quatre passagers et un ambulancier ont également été blessés. La police donnera une nouvelle conférence de presse mercredi à 14 heures.
9:25
Chiètres: l'identification des victimes prendra du temps
Selon la police, l'identification des six victimes de l'incendie du car postal à Kerzers (FR) pourrait prendre plusieurs jours. Les travaux médico-légaux nécessaires sont en cours, a déclaré un porte-parole de la police cantonale de Fribourg.

La police n'est pas en mesure d'estimer avec certitude combien de temps prendra l'identification, a répondu Martial Pugin, chef du service Communication et prévention de la police cantonale fribourgeoise, à la demande de Keystone-ATS, tôt mercredi matin.



Selon lui, quatre personnes étaient portées disparues dans la nuit de mardi à mercredi. On ignore encore si elles figurent parmi les victimes, a déclaré Martial Pugin. Quatre passagers et un ambulancier ont également été blessés dans l'incendie. Leur identité a été établie mardi soir. Mercredi matin, Martial Pugin n'était pas en mesure de fournir des informations plus précises, notamment sur le sexe et l'âge des personnes.

Les autorités fribourgeoises tiendront une conférence de presse mercredi à 14 heures pour faire le point sur la situation.
9:24
Chiètres: le Conseil d'Etat fribourgeois présente ses condoléances
Le Conseil d’État fribourgeois a adressé ses sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes de l'incendie d'un car postal qui a coûté la vie à six personnes, mardi en début de soirée.

Dans son communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi, le Conseil d’État fribourgeois a également adressé ses pensées à l’ensemble des personnes touchées par cet évènement avant de «saluer l’engagement et le professionnalisme des services de secours, des forces de sécurité ainsi que de toutes les personnes mobilisées pour faire face à cette situation exceptionnelle».
9:23
Acte volontaire évoqué dans l'accident d'un bus postal à Chiètres
Un acte volontaire pourrait être à l'origine de l'incendie d'un car postal mardi à Chiètres (FR) qui a coûté la vie à six personnes, a indiqué mardi soir la police fribourgeoise. Cinq personnes ont également été blessées.

Les causes du sinistre ne sont pas encore connues, mais la police cantonale fribourgeoise privilégie la cause humaine. «Une personne pourrait être à l'origine de cet incendie», a indiqué mardi soir un porte-parole de la police lors d'un point presse.
9:22
Car postal en feu à Chiètres: 6 morts et 5 blessés, acte volontaire
Six personnes sont mortes dans l'incendie d'un car postal mardi en début de soirée à Chiètres (FR). Quatre autres passagers sont blessés, a indiqué la police fribourgeoise, qui fait état d'un probable acte volontaire.

Lors d'une conférence de presse en fin de soirée, la police a fait part d'un cinquième blessé, un secouriste. Parmi les blessés, trois sont dans un état grave, un ayant été héliporté à l'hôpital. A l'heure actuelle, la police privilégie une cause humaine à l'origine de l'incendie, «et même un acte volontaire», a-t-elle précisé.
Thèmes
Fribourg: un car postal en feu fait au moins 6 morts et 5 blessés
Un car postal a pris feu au centre de Chiètres. On compte plusieurs morts. La piste terroriste n'est pas privilégiée.
Six passagers ont perdu la vie et cinq ont été blessés mardi en fin d’après-midi lors de l’incendie d’un car postal dans le centre de Chiètres (ou Kerzers (FR)). Trois des blessés sont dans un état critique. Les causes ne sont pas encore élucidée, mais il existe une piste.
