4 facteurs qui augmentent le risque de contracter le Covid chez les vaccinés

4 facteurs qui augmentent le risque d'avoir le Covid chez les vaccinés



Quels sont les symptômes auxquels il faut être attentif si on a reçu deux doses de vaccin? Qui est le plus susceptible d'attraper le Covid même vacciné? Les réponses par ici 👇.

Ciaran Grafton-Clarke / the conversation

Un article de The Conversation

Deux semaines après votre deuxième dose de vaccin Covid-19, les effets protecteurs de la vaccination sont à leur maximum. À ce stade, vous êtes complètement vacciné. Si vous contractez néanmoins le Covid-19 après cette date, il s'agit d'une infection postvaccinale. Cela ressemble en gros à une infection par le Covid-19 chez les personnes non vaccinées, mais il y a quelques différences. Voici ce qu'il faut surveiller si vous avez reçu vos deux doses.

Selon une étude, les cinq symptômes du Covid-19 les plus courants d'une infection post-vaccinale sont:

Mal de tête. Ecoulement nasal. Eternuements. Mal de gorge. Perte d'odorat.

Certains de ces symptômes sont les mêmes que pour les personnes non vaccinées chez qui le mal de tête, le mal de gorge et l'écoulement nasal figurent aussi parmi les symptômes les plus courants.

Cependant, les deux autres symptômes les plus courants chez les non-vaccinés sont la fièvre et une toux persistante. Ces deux symptômes «classiques» du Covid-19 sont beaucoup moins fréquents chez les vaccinés. Une étude a révélé que les personnes atteintes d'une infection postvaccinale ont 58% moins de risques de faire de la fièvre que les personnes non vaccinées. Pour la plupart des gens, le Covid-19 postvaccinal ressemble plutôt à un rhume de cerveau.

Les personnes vaccinées sont également moins à risque d'hospitalisation si elles développent la maladie. De plus, elles présentent généralement moins de symptômes pendant les premiers stades de la maladie et sont moins à risque de développer une Covid longue.

Si la maladie est moins grave chez les personnes vaccinées, c'est peut-être parce que les vaccins, s'ils n'empêchent pas l'infection, font en sorte que les personnes qui l'attrapent ont moins de particules virales dans leur organisme. Cela reste toutefois à confirmer.

Qu'est-ce qui augmente les risques chez les vaccinés?

Selon une étude menée au Royaume-Uni, 0.2 % de la population - soit une personne sur 500 - attrape la maladie après une vaccination complète. Mais, tout le monde ne court pas le même risque. Quatre éléments semblent contribuer au niveau de protection par la vaccination.

Le type de vaccin

Le premier élément est le type de vaccin reçu et la réduction relative du risque que chacun offre. La réduction relative du risque indique à quel point la personne vaccinée est moins à risque de développer la Covid-19 qu'une personne qui n'a pas reçu de vaccin.

Les essais cliniques ont montré que:

Le vaccin Moderna diminuait de 94 % le risque de développer un Covid-19 symptomatique,

Le vaccin Pfizer réduisait ce risque de 95%.

Les vaccins Johnson&Johnson et Astrazeneca ont donné de moins bons résultats, atténuant le risque d'environ 66% et 70% respectivement (bien que la protection offerte par le vaccin Astrazeneca semble atteindre 81% lorsque l'intervalle entre les doses est allongé).

Le temps écoulé depuis la vaccination

Ces chiffres ne donnent, toutefois, pas une image complète de la situation. Il est de plus en plus évident que le temps écoulé depuis la vaccination est également important, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on parle de la possibilité d'administrer des doses de rappel.

Keystone

Une récente étude en prépublication (qui n'a donc pas encore été évaluée par d'autres scientifiques) semble indiquer que la protection conférée par le vaccin Pfizer diminue au cours des six mois qui suivent la vaccination. Une étude en prépublication d'Israël arrive aux mêmes conclusions. Il est trop tôt pour savoir ce qu'il advient de l'efficacité du vaccin au-delà de six mois chez les personnes doublement vaccinées, mais il est probable qu'elle continue de diminuer.

Les variants

Un autre facteur important est le variant du virus auquel vous êtes confronté. Les réductions de risque mentionnées ci-dessus ont été calculées principalement en testant les vaccins contre la forme originale du Covid.

Avec le variant Alpha, les données de Public Health England montrent que deux doses du vaccin Pfizer sont légèrement moins protectrices et qu'elles diminuent de 93% le risque de présenter des symptômes de la Covid-19. Contre le Delta, le niveau de protection chute encore davantage, à 88%. Les données pour le vaccin Astrazeneca vont également dans le même sens.

L'étude sur les symptômes du Covid confirme ces données en indiquant que de deux à quatre semaines après l'administration d'une deuxième dose de Pfizer, le risque de souffrir de symptômes du Covid est réduit d'environ 87% avec le variant Delta. Après de quatre à cinq mois, ce chiffre tombe à 77%.

Le système immunitaire

Il est important de se rappeler que les chiffres ci-dessus correspondent à une réduction moyenne du risque dans la population. Votre niveau de risque dépendra aussi de votre système immunitaire ainsi que d'autres facteurs particuliers à votre cas, tels que votre degré d'exposition au virus, qui peut être lié à votre travail.

Les capacités immunitaires tendent à diminuer avec l'âge. Des conditions médicales chroniques peuvent également affecter la réponse au vaccin. Ainsi, les personnes âgées ou celles dont le système immunitaire est affaibli peuvent présenter une protection vaccinale moindre contre le Covid-19, ou voir leur protection décliner plus rapidement.

shutterstock

Il convient également de rappeler que les personnes les plus vulnérables sur le plan clinique ont été vaccinées en premier, il y a peut-être plus de huit mois, ce qui peut accroître leur risque de contracter une infection en raison de la réduction de la protection.

Doit-on s'inquiéter?

Les vaccins diminuent toujours de façon importante les risques d'attraper le Covid-19. Ils protègent aussi, dans une plus large mesure encore, contre l'hospitalisation et la mort.

L'apparition de nouvelles infections est, toutefois, préoccupante, et l'on craint que leur nombre augmente encore plus si la protection vaccinale devait décliner avec le temps, comme on le soupçonne. C'est pourquoi le gouvernement britannique, par exemple, planifie l'administration d'une dose de rappel pour les personnes les plus vulnérables et évalue également la possibilité de généraliser l'administration des rappels.

D'autres pays, dont la France et l'Allemagne, prévoient déjà des doses de rappel pour les groupes considérés comme plus à risques de développer une forme grave de Covid.

Mais même si l'on devait avoir recours à une troisième dose, il ne faut pas en déduire que les vaccins ne fonctionnent pas. Et, en attendant, il est essentiel de promouvoir la vaccination auprès de toutes les personnes éligibles qui n'en ont pas encore profité.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original

