Comment la pandémie a exacerbé les mouvements sectaires

Le shaker

Moutier libérée, les Anglais délivrés

Vous avez passé la journée dans une tanière pour fuir le sale temps? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un pantin à l'apéro.

On croyait qu'en un an, on avait compris quelque chose à ce Covid et les presque-Jurassiens de Moutier viennent ficher le Bronx dans notre science.

Le 28 mars, c'était la grosse bamboche dans les rues de Moutier. On a fêté le «oui» au rattachement de la ville au canton du Jura. «On», c'était des milliers de personnes, pas très très masquées et pas très très distanciées non plus.

Les cas auraient dû flamber. Parce qu'il y a eu les câlins et tout ça. Sauf que non! Nous sommes deux semaines …