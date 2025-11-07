«Discussion constructive» de Guy Parmelin avec son homologue américain

Guy Parmelin s'est entretenu avec le représentant américain au commerce Jamieson Greer. «La discussion a été très constructive», assure le Vaudois.

Le conseiller fédéral Guy Parmelin et le représentant américain au commerce Jamieson Greer ont parlé de commerce et d'investissement, a annoncé vendredi le chef du Département fédéral de l'économie sur X après une vidéo-conférence d'une trentaine de minutes.

«Une discussion très constructive avec Jamieson Greer à propos du commerce et de l'investissement. Il y a une très bonne nouvelle dynamique dans nos relations bilatérales, merci au président Trump». Guy Parmelin réseau x

Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) n'est toutefois pas en mesure de préciser la suite du calendrier sur ces affaires, a-t-il déclaré à Keystone-ATS.

Reprise des discussions

Mardi, des représentants d'entreprises suisses avaient rencontré Donald Trump de leur propre initiative pour discuter des questions douanières. Le président Trump a ensuite chargé son représentant au commerce Jamieson Greer de poursuivre les discussions avec le gouvernement suisse. Cela a en quelque sorte «ouvert la porte» à ces discussions, ajoute le DEFR.

Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a participé à la préparation de la rencontre de mardi. Le Conseil fédéral est en principe responsable des négociations douanières, mais il salue l'engagement des entreprises dans ce sens.

La Suisse est particulièrement touchée par la politique commerciale protectionniste du président républicain américain. Début août, Donald Trump avait annoncé des droits de douane de 39% sur de nombreux produits suisses – l'un des taux les plus élevés au monde imposés par les Etats-Unis à leurs partenaires commerciaux. Cette mesure frappe durement l'économie suisse.

