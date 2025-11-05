Trump a écrit sur sa plateforme Truth Social avoir discuté avec «des représentants de haut niveau de la Suisse». Keystone

Des entreprises suisses négocient avec Trump

Le président américain dit avoir discuté de questions commerciales avec «des représentants de haut niveau de la Suisse». Le Département fédéral de l'économie confirme avoir préparé une rencontre.

Des représentants d'entreprises privées suisses sont à l'origine des récentes négociations commerciales avec le président américain Donald Trump. Le Département de l'économie confirme avoir accompagné une telle rencontre dans sa préparation.

Selon un porte-parole du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), les entrepreneurs ont demandé cette rencontre de leur propre initiative. Les participants voulaient attirer l'attention du président américain sur les conséquences que les droits de douane supplémentaires ont sur leurs entreprises.

Le Conseil fédéral salue

Le DEFR n'a pas révélé quelles entreprises ont participé à la rencontre, mais il s'agit d'un «groupe d'entrepreneurs qui ont agi dans leur propre intérêt». Le Conseil fédéral est en principe responsable des négociations, mais il salue l'engagement de ces sociétés. Le ministre de l'économie Guy Parmelin est toujours en contact régulier avec les services compétents aux Etats-Unis.

Donald Trump avait précédemment écrit sur sa plateforme Truth Social qu'il avait discuté de questions commerciales avec «des représentants de haut niveau de la Suisse». Son représentant au commerce Jamieson Greer va maintenant poursuivre les discussions avec les dirigeants suisses. (jzs/ats)