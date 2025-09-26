ciel couvert12°
BMW rappelle des voitures dans le monde et en Suisse

BMW rappelle des milliers de voitures dans le monde et en Suisse

BMW a lancé un vaste rappel mondial de véhicules, après la découverte d’un défaut au niveau du démarreur susceptible de déclencher des incendies. La Suisse est aussi concernée.
26.09.2025, 17:5526.09.2025, 17:55

Le souci réside dans l’infiltration d’eau dans le démarreur, entraînant de la corrosion. Dans certaines conditions, le problème peut empêcher le moteur de démarrer ou provoquer un court-circuit, avec un risque de surchauffe locale. Dans le pire des cas, un incendie peut se déclarer dans le véhicule.

BMW recommande vivement aux propriétaires des véhicules touchés de stationner leur voiture à l’extérieur, loin des bâtiments, jusqu’à ce que la réparation soit effectuée, car un incendie peut survenir même lorsque le véhicule est garé.

Le Conseil fédéral veut taxer davantage les voitures électriques

La réparation consiste principalement à remplacer le démarreur. Pour certains modèles, une batterie plus puissante doit également être installée.

Quels modèles et où?

  • En Suisse, environ 9 900 voitures sont touchées par ce problème.
  • En Allemagne, environ 136 500 véhicules sont concernés.
  • Aux Etats-Unis, près de 195 000 voitures font l’objet du rappel.
  • A l’échelle mondiale, le nombre total pourrait être très élevé, couvrant des modèles produits entre septembre 2015 et septembre 2021, en Europe, en Asie et dans d’autres régions. Le constructeur n’a pas communiqué de chiffres globaux.

A ce jour, BMW n’a pas rendu publics les coûts totaux de cette opération, mais les coûts pourraient être conséquents, compte tenu des pièces à remplacer. (max)

