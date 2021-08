Où se trouvent les réfugiés afghans qui ont déjà fui le pays?

«Les catastrophes de cet été sont clairement liées au réchauffement»

Après le rapport du Giec, un autre groupe de météorologues établit le lien entre l'activité humaine et les nombreux désastres survenus à travers le monde.

Le réchauffement climatique a renforcé la probabilité et l'intensité des inondations, qui ont ravagé l'Allemagne et la Belgique en juillet, selon une étude rendue publique mardi. Les intempéries ont fait plus de 200 morts et des milliards d'euros de dégâts.

Il s'agit de la deuxième étude pointant clairement le réchauffement dans les catastrophes naturelles qui se sont multipliées cet été. Le WWA avait déjà calculé que le «dôme de chaleur», qui a fait suffoquer le Canada et l'Ouest …