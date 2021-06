La semaine de watson en 11 histoires, c'est par ici 👋

Best of watson

Vert, jaune, rouge: Ă quoi servira concrĂštement le certificat Covid

Le Conseil fédéral a désigné mercredi les secteurs qui devront exiger un certificat Covid et ceux qui ne pourront pas le faire. Distribution du sésame par étapes dÚs le 7 juin.

Le Conseil fĂ©dĂ©ral a dĂ©cidĂ© mercredi de crĂ©er un code couleur pour dĂ©signer les endroits oĂč le futur certificat Covid sera exigĂ© et oĂč il sera strictement interdit. Ce passeport sera dĂ©livrĂ© aux personnes vaccinĂ©es, guĂ©ries et testĂ©es nĂ©gatives. Il sera compatible avec le passeport Covid de l’Union europĂ©enne et son code source sera publiĂ©.

Les premiers certificats seront distribués par étapes à partir du 7 juin 2021 et à la disposition de toute la population au plus tard fin juin. Ceci avant