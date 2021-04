International

Un antivirus, un homme nu qui dérange et un escargot nommé Djoko



Le shaker

Un antivirus, un homme nu qui dérange et un escargot nommé Djoko

Vous avez passé la journée à soulever de la fonte dans un fitness sans 5G? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour une pive à l'apéro.

Après le vaccin, le médoc 🤞

Roulements de tambour. Ça faisait un moment qu'on l'attendait, celui-là. Le remède anti-Covid va débarquer en Suisse à la mi-mai – si tout va bien! Et devrait pouvoir ficher une belle claque au virus chez ceux qui l'ont malheureusement contracté.

Son petit nom, à ce traitement encore expérimental, c'est RegN-Cov2 (pas tout chou, j'en conviens). Il a été élaboré par le labo américain Regeneron et par Roche, la méga firme bâloise (à nous, quoi). C'est celui qu'on avait utilisé sur Donald Trump, vous vous souvenez?

Le principe du médoc: défoncer – ou en tout cas neutraliser – le virus grâce à deux anticorps monoclonaux. Hein? Des anticorps qu'on a clonés. Injecté par voie intraveineuse, il empêche des formes trop graves de la maladie.

Berne a annoncé avoir signé avec Roche pour 3000 doses. Les élus qui pourront les recevoir: certains groupes de patients à risque.

La vaccination, elle, continue évidemment en parallèle de ce traitement expérimental. D'ailleurs, ce mardi, l'OFSP a annoncé une mesure qui devrait beaucoup soulager les «piqués» ou ceux qui sont près de l'être:

«Ces personnes, 14 jours après avoir reçu la deuxième dose, sont exemptes de quarantaine pour six mois»

Oui, nous aussi on s'y perd un peu. Relisez une fois. C'est plus clair, non? 🤯

Trump back en 2024? 🇺🇲

Il ne dit pas non. Il dirait même bien bien bien oui. Donald Trump a encore une fois teasé son éventuelle candidature à la Présidentielle américaine de 2024. Sur Fox News ce lundi, il a confessé:

«J'y pense sérieusement. Plus que sérieusement»

At the end of the hourlong interview, Fox News' Sean Hannity told former President Donald Trump: "It sounds like you’re running. It sounds like you haven't lost any engagement." https://t.co/6cg8T42SUA — USA TODAY (@USATODAY) April 20, 2021

Le président déchu n'a pas été beaucoup plus loin sur ses projets. Il a dit ne pas vouloir en parler davantage parce que c'était trop tôt, «d’un point de vue juridique». (C'est flou, c'est flou).

Selon USA Today, ses histoires avec la justice pourraient justement freiner Donald Trump. En cause, des soupçons de fraude fiscale à Manhattan et la pression qu'il a mise durant la dernière Présidentielle pour que les résultats des urnes en Géorgie soient annulés.

Suspense. Une chose est sûre, il va teaser encore et encore.

😥 La photo, la haine

Pas un jour sans une vague de haine. Ce mardi, on apprend dans Konbini que la nouvelle campagne de Valentino a allumé un immense feu de commentaires transphobes et homophobes... En cause? Le (magnifique) autoportrait d'un homme nu portant un sac à main.

Certains internautes ont par exemple écrit: «C’est contre nature» ou encore «ça empoisonne les enfants» (mais quoi?!).

Face à l'avalanche d'hostilités, le directeur de Valentino, Pierpaolo Piccioli, s'est exprimé dans un post sur Instagram. Il y affiche son soutien au photographe, qui apparaît aussi sur l'image, Michael Bailey-Gates ainsi qu'à la communauté LGBTQIA+.

«Cette photo est l’autoportrait d’un beau jeune homme et le diable est dans les yeux de celui qui regarde, pas dans son corps nu. Le changement est possible, personne n’a jamais dit que cela serait facile mais je suis prêt à faire face aux difficultés, au nom de la liberté, de l’amour, de la tolérance et de l’évolution.» directeur artistique de Valentino

L'alerte à la 💣, encore

Si Trump n'est pas encore de retour, les alertes à la bombe dans le canton de Vaud le sont. Ou en tout cas une.

Ce mardi, la série sans-fin depuis janvier s'est relancée au Centre d'enseignement professionnel de Marcelin, à Morges, après une bonne pause. (J'allais écrire que les lanceurs de ces alertes avaient juste pris leurs vacances de Pâques, mais nos confrères de 24 Heures l'ont fait avant moi).

À Morges, c’est reparti pour un tour avec les alertes à la bombehttps://t.co/QWZReSJBOe#Vaud — 24heures (@24heuresch) April 20, 2021

L'alarme a sonné en début d'après-midi sur ce site déjà visé par le passé. Malgré la présence d'une patrouille dans le coin encore à midi. Le commandant de la police soupire. Et les élèves certainement aussi.

🎾 Djoko- scargot 🐌

Vous pouvez vous vanter d'avoir donné votre nom à un escargot, vous? Vous n'êtes pas Novak Djokovic, désolée. Le joueur, lui, peut crâner devant ses potes.

En découvrant une nouvelle espèce d'escargots en 2019 au Monténégro, deux scientifiques (un prof de l'Uni du Monténégro et un biospéléologue slovaque) ont décidé de lui donner le doux nom de Travunijana djokovici.

Plutôt cute, hein? Zoologists have discovered a new species of snail in #Montenegro and have named it after Serbian tennis player #NovakDjokovic ⁦@DjokerNole⁩. Travunijana djokovici was named by Jozef Grego & Vladimir Pesic in honour of “his inspiring enthusiasm & energy”. (Pic: J Grego) pic.twitter.com/gAdFPmwVY5 — Dominic Bliss (@DominicBliss) April 14, 2021

Mais qu'est-ce qui les a piqués? Et bien, ils ont estimé que leur gros travail de découverte dans des lieux souterrains (les escargots, ça ne se trouve pas en deux secondes dans l'herbe) demandait bien «l'énergie et l'enthousiasme de Novak», relatait ce mardi Le Matin.

(Perso: une pierre précieuse porte mon nom. Je gagne.)

Et ce soir ? 👀

Si vous voulez voir des gens faire des trucs que vous ne ferez sûrement jamais, il y a Pékin Express et Fort Boyard à la télé. Mais c'est presque plus sympa de faire des trucs que vous n'avez plus jamais pu faire depuis des mois, non? Allez au théâtre, pardi. Même si vous «n'y connaissez rien» et «n'y comprenez rien». Vous avez besoin de poésie. Je le sais.

C'est déjà la fin du Shaker

Et moi je m'en vais vite choper les derniers rayons de soleil pour les enfermer dans un bocal, histoire de pouvoir les ressortir un jour de pluie.

