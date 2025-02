Le nombre de permis frontaliers a explosé à Genève l'an dernier

Le nombre de nouveaux titulaires d'un permis frontalier a atteint un niveau inégalé en 2024 à Genève. L'année dernière, ce sont ainsi 24 835 permis G qui ont été délivrés.

La plupart des personnes avec un permis G ont entre 20 et 34 ans. Keystone

Le nombre de permis frontaliers délivrés a atteint son plus haut niveau depuis 1989, année de la première statistique sur la question. Il dépasse pour la troisième année consécutive le cap des 20 000 dossiers, note l'Office cantonal de la statistique. Six nouveaux titulaires sur dix sont des hommes et une proportion identique est âgée de 20 à 34 ans.

Le permis G est remis pour une période de cinq ans, et il demeure actif même si son détenteur a arrêté de travailler en Suisse avant son échéance.

Selon l'Office fédéral de la statistique, Genève comptait 112 092 frontaliers étrangers en activité au troisième trimestre 2024. En Suisse, lors de la même période, le total des frontaliers étrangers en activité était de 403 243. (ats/vz)