Coalition pour soutenir financièrement l'Autorité palestinienne

epa12408096 People in support of Palestine protest the visit of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to the United Nations in New York, New York, USA, 26 September 2025. EPA/JOHN TAGGART
Des manifestants pro-palestiniens protestent contre la visite du Premier ministre israélien à l'ONU à New York le 26 septembre 2025.Keystone

Coalition, dont la Suisse, pour soutenir financièrement l'Autorité palestinienne

Douze pays parmi lesquels la Suisse, la France, le Royaume-Uni, le Japon, l'Arabie saoudite et l'Espagne ont annoncé vendredi la création d'une coalition visant à soutenir financièrement l'Autorité palestinienne, à court d'argent, ses recettes fiscales étant retenues par Israël.
26.09.2025, 23:0126.09.2025, 23:01

La Coalition d'urgence pour la viabilité financière de l'Autorité palestinienne a été «créée en réponse à la crise financière urgente et sans précédent» à laquelle est confrontée l'Autorité palestinienne, a déclaré le ministère espagnol des Affaires étrangères dans un communiqué.

Elle vise à stabiliser les finances de l'organisme basé à Ramallah, à préserver sa capacité à gouverner, à fournir des services essentiels et à maintenir la sécurité, «autant d'éléments indispensables à la stabilité régionale et à la préservation de la solution à deux États», selon la même source.

La Suisse impliquée

Le communiqué mentionne les «contributions financières importantes» passées et les promesses de «soutien durable» de cette coalition qui comprend également la Belgique, le Danemark, l'Islande, l'Irlande, la Norvège, la Slovénie et la Suisse.

Un Etat palestinien serait un «suicide national», lance Netanyahou

Le bureau du Premier ministre palestinien, Mohammad Moustafa, a déclaré que les donateurs s'étaient engagés à verser au moins 170 millions de dollars pour financer l'Autorité palestinienne.

L'Arabie saoudite fournira 90 millions de dollars, a déclaré jeudi soir son ministre des Affaires étrangères, le prince Fayçal ben Farhane, selon des médias d'Etat. Israël perçoit les recettes fiscales au nom de l'Autorité palestinienne en vertu du protocole de Paris de 1994.

Après le déclenchement de la guerre à Gaza le 7 octobre 2023, jour de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien, Israël a retenu les recettes fiscales destinées à l'Autorité palestinienne, qui affirme que les services de base tels que la santé et l'éducation se sont détériorés et que la pauvreté a augmenté.

L'Iran répète à l'ONU qu'il ne veut pas l'arme nucléaire

Les autorités israéliennes affirment qu'une partie de l'argent qu'elles retiennent est destinée à rembourser des dépenses telles que l'électricité qu'elles vendent aux Palestiniens.

«Etranglement économique»

Mais le ministre israélien des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, qui a cessé tous les paiements à l'Autorité palestinienne il y a quatre mois, a déclaré qu'il continueraient à s'employer à ce que le gouvernement palestinien s'effondre par un «étranglement économique», afin d'empêcher la création d'un Etat palestinien.

Cette annonce intervient alors que les alliés traditionnels d'Israël, notamment la France et le Royaume-Uni, font partie d'une série de pays qui ont reconnu l'Etat palestinien lors de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est tenue cette semaine à New York. (sda/ats/afp)

