bien ensoleillé14°
DE | FR
burger
International
Suisse

Le patron de Novartis veut augmenter le prix des médicaments en Suisse

Le patron de Novartis veut augmenter le prix des médicaments en Suisse

Le groupe pharmaceutique veut éliminer la différence de prix des médicaments entre les États-Unis et les autres pays industrialisés. En Suisse, cela pourrait se traduire par une hausse.
20.09.2025, 08:5120.09.2025, 08:51
En Suisse, environ 350 médicaments ont des prix tellement bas que leur production n&#039;est plus rentable si des coûts supplémentaires viennent s&#039;y ajouter.
Image: Getty

Le PDG du géant bâlois, Vas Narasimhan estime que les pays hors des États-Unis ont le devoir de contribuer davantage aux innovations et constate que les prix sont trop bas en Suisse.

«Les patients américains paient une grande partie des innovations»

Cette déclaration publiée samedi dans la Neue Zürcher Zeitung répond à une demande de baisse des prix exigée par le président américain.

Début août, il a notamment donné un délai de 60 jours à des groupes suisses tels que Pfizer, Roche et Novartis pour agir en ce sens. Cela représente un défi de plusieurs milliards pour ces acteurs. Novartis collabore avec le gouvernement et tente de «trouver des solutions constructives afin que les Américains paient moins cher leurs médicaments», précise le PDG.

Prix suisses «beaucoup trop bas»

Il pointe du doigt la Suisse, où «les prix des médicaments sont beaucoup trop bas». Comparés à ceux d'autres pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ils se situeraient dans la fourchette basse. Il est toutefois impossible pour le dirigeant de dire combien les pays européens devraient payer en plus.

Le groupe examine actuellement différents mécanismes permettant d'éventuelles baisses de prix. Le système américain est une structure complexe impliquant des intermédiaires et des remises. «Environ la moitié de notre chiffre d'affaires brut revient à ces intermédiaires» détaille Narasimhan. (ats/vz)

L'actu sur l'économie? Par ici
Voici comment la Suisse pourrait faire mal aux Etats-Unis
3
Voici comment la Suisse pourrait faire mal aux Etats-Unis
de Alexandre Cudré
Ce canton est la plus grande victime de Trump en Suisse
1
Ce canton est la plus grande victime de Trump en Suisse
de Maurizio Minetti
Le marché suisse du logement en pause estivale
Le marché suisse du logement en pause estivale
Voici ce qui va coûter plus cher à La Poste
1
Voici ce qui va coûter plus cher à La Poste
de Stefan Ehrbar
Le prix du chocolat explose en Suisse: comment Migros et Coop réagissent
2
Le prix du chocolat explose en Suisse: comment Migros et Coop réagissent
de Daniel Vizentini
Thèmes
Vous être triste après un concert? C'est normal
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
3 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
3
Les plus lus
1
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
2
Swatch fait une promesse aux Suisses concernant sa montre anti-Trump
3
Donald Trump sabote un projet de Ricola
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
Une partie des articles de la marque Ovomaltine sont en soldes à la Coop depuis de longues semaines. Des actions qui ne s'observent pas chez Migros. Nous avons souhaité savoir pourquoi, mais les réponses sont restées vagues.
Vous l'aurez peut-être remarqué en vous baladant dans les rayons de la Coop ces dernières semaines. Depuis plusieurs mois, une partie des produits Ovomaltine sont en soldes dans le supermarché: trois paquets de petits beurres reviennent à 9,95 francs au lieu de 13,05 francs, par exemple. Les Ovorocks, de petites bouchées chocolatées, coûtent désormais 7,50 francs au lieu de 9,40. Quant aux plaques de chocolat crunchy, elles sont à 7,60 francs contre 9,60 au prix plein.
L’article