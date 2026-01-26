Après la prise de la ville de Tabqa par les forces gouvernementales syriennes, les habitants arabes renversent la statue d'une combattante kurde des YPG. Image: keystone

Voici pourquoi un massacre de Kurdes est à craindre en Syrie

Les forces gouvernementales avancent dans les zones anciennement contrôlées par les «Forces démocratiques syriennes». Les Kurdes perdent ainsi leur autonomie dans le nord-est de la Syrie.

Daniel Huber Suivez-moi

En quelques jours, l'armée du gouvernement de transition syrien dirigé par le président par intérim Ahmed al-Charaa a avancé dans les zones du nord et de l'est du pays précédemment contrôlées par les Forces démocratiques syriennes (FDS) dirigées par les Kurdes.

Les quartiers kurdes d'Alep ont été les premiers à tomber, puis les troupes des FDS ont également été attaquées à Rojava, la région kurde autonome. Les forces gouvernementales ont traversé l'Euphrate et ont pris le contrôle d'autres zones stratégiques à l'est du fleuve, notamment des champs pétrolifères et un barrage.

Une nouvelle période de troubles

Le commandant kurde des FDS, Maslum Abdi, a dû signer un accord en quatorze points avec Al-Charaa, qui revient pratiquement à mettre fin à l'autonomie syro-kurde dans le nord-est. Le représentant spécial américain pour la Syrie, Tom Barrack, qui est également ambassadeur des Etats-Unis en Turquie, a félicité Sharaa et Abdi sur X pour leur accord, qui promet «un avenir meilleur pour tous les Syriens».

Forces démocratiques syriennes Les Forces démocratiques syriennes sont une alliance militaire créée en 2015 qui a pris part au conflit dans la guerre civile syrienne et a joué un rôle déterminant dans la lutte contre le groupe terroriste Etat islamique.



Les FDS, à dominance kurde, comprennent notamment les Unités de protection du peuple kurde (YPG), les Unités de protection des femmes (YPJ), l'unité kurde-turkmène Chams al-Chamal, ainsi que diverses milices tribales arabes sunnites. L'alliance s'est engagée à œuvrer pour une Syrie laïque, démocratique et fédérale.

Cela doit sembler cynique aux oreilles des Kurdes, car l'avancée des forces gouvernementales n'aurait guère été possible si les Etats-Unis avaient rempli leur rôle d'alliés des Kurdes.

Les FDS ont détruit le pont Al-Rashid sur l'Euphrate afin de ralentir l'avancée des forces gouvernementales. Image: keystone

Et cette avancée s'accompagne d'atrocités commises par les forces gouvernementales, composées en partie d'islamistes. Une fois de plus, les Kurdes de Syrie doivent craindre pour leur vie et fuir leur patrie par milliers. Mais comment en est-on arrivé là?

Un peuple sans Etat

Les Kurdes, qui parlent une langue iranienne, constituent le plus grand peuple sans Etat propre. Les 35 à 45 millions de Kurdes vivant dans leur région d'origine (il n'existe pas de chiffres exacts) sont répartis entre quatre Etats: la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. En Syrie, ils constituent la plus grande minorité et représentent, selon les estimations, 8 à 15% de la population.

La plupart d'entre eux sont des musulmans sunnites, mais il y a aussi des yézidis et des membres d'autres communautés religieuses. Leurs principales zones de peuplement se trouvent au nord-est, dans les gouvernorats d'al-Hasaka et d'Alep. Sous le régime nationaliste arabe baasiste des Assad, ils ont été victimes de discrimination.

La zone de peuplement kurde s'étend sur plusieurs Etats. Karte: Shutterstock

La lutte contre l'Etat islamique

Lors de la guerre civile syrienne qui a éclaté en 2011, le gouvernement syrien a perdu le contrôle du nord-est du pays, et les milices kurdes ont réussi à y établir des zones de facto indépendantes. Ces milices kurdes ont été en première ligne dans la lutte contre la milice terroriste de l'«Etat islamique» (EI), notamment lors de la bataille acharnée de Kobanê en 2014.

Les milices kurdes, alliées aux Etats-Unis, ont ensuite joué un rôle décisif dans la refoulement de l'EI, leur permettant également de conquérir des zones arabophones dans le nord de la Syrie. Des milliers de combattants de l'EI ont été emprisonnés dans des prisons kurdes.

En 2014, la bataille de Kobanê faisait rage. Image: AP

L'intervention de la Turquie

En 2016, les zones contrôlées par les Kurdes ont donné naissance à l'Administration autonome démocratique du nord et de l'est de la Syrie, également appelée «Rojava», qui n'a jamais été reconnue au niveau international.

Dès le début, le Rojava a été attaqué par la Turquie, qui le borde au nord. Le gouvernement turc (pays qui abrite la plus grande minorité kurde) considère la milice kurde YPG comme faisant partie de l'organisation terroriste kurde PKK, qui lutte contre l'Etat turc. Ankara s'efforce d'empêcher autant que possible la création d'un Etat kurde indépendant.

C'est précisément pour cette raison que les troupes turques sont intervenues à plusieurs reprises dans le nord de l'Irak.

«Rojava» Ce mot signifie «ouest» ou «coucher de soleil», est un terme kurde désignant l'Administration autonome démocratique du nord et de l'est de la Syrie (DAANES), une région autonome de facto située au nord-est de la Syrie. Elle se compose des trois cantons d'Efrîn, Kobanê et Cizîrê, qui forment les sous-régions autonomes de Jazira et de l'Euphrate. Ses forces armées officielles sont les Forces démocratiques syriennes (FDS).

Image: THOMAS SAINT-CRICQ / AFP

Depuis lors, l'armée turque occupe une «zone de sécurité» d'environ 30 kilomètres de large le long de la frontière. Des violations graves des droits humains et des nettoyages ethniques contre les Kurdes y ont été commis.

La Turquie a également soutenu des milices islamistes, telles que l'Armée nationale syrienne (SNA) et Haiʾat Tahrir ash-Sham (HTS), qui ont combattu le régime d'Assad, mais aussi les milices kurdes.

Un char turc roule vers la frontière syrienne en 2016. Image: AP

Le nouveau gouvernement syrien

Après l'effondrement soudain du régime d'Assad fin 2024, la position stratégique de la région kurde, de facto autonome, s'est sensiblement détériorée: à Damas, un gouvernement de transition a pris le pouvoir, dont le président par intérim, Al-Sharaa, était autrefois membre du groupe terroriste islamiste Al-Qaïda.

Les valeurs des nouveaux dirigeants à Damas contrastent fortement avec la politique laïque du Rojava, qui met l'accent sur le socialisme et le féminisme. Le nouveau gouvernement poursuit en outre la centralisation de la Syrie, ce qui a déjà donné lieu à des massacres d'alaouites et de druzes. A cela s'est ajoutée la réélection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, dont on craignait qu'il mette fin au soutien apporté aux Kurdes.

Le président intérimaire syrien, Ahmad Al-Sharaa. Image: Imago

L'abandon de Washington

Un peu plus d'un an plus tard, ce scénario s'est réalisé. Lors de plusieurs réunions secrètes, des représentants du gouvernement de Damas auraient réussi à persuader les Etats-Unis de sacrifier leurs alliés kurdes. C'est la seule façon pour les troupes gouvernementales de s'emparer aussi rapidement des territoires kurdes.

Le représentant spécial américain, Tom Barrack, a publié un message sur X annonçant le changement de cap de Washington avec une franchise remarquable: le rôle des FDS dans la lutte contre Daech était désormais «terminé», a-t-il écrit.

Le représentant spécial américain Tom Barrack (à gauche) avec le président intérimaire syrien Al-Shaara. Image: keystone

Le gouvernement américain pourrait également viser une normalisation des relations entre la Syrie et son allié israélien. Des sources kurdes soupçonnent les Etats-Unis d'avoir tacitement accepté l'offensive contre les Kurdes en échange de l'accord du président intérimaire Al-Shaara pour un processus de paix avec Israël, qui leur était auparavant hostile.

Cependant, aucune confirmation officielle n'a été apportée à ce sujet.

Une préférence pour le nationalisme

Un facteur déterminant de l'effondrement rapide de la position kurde dans le nord de la Syrie fut probablement le comportement des tribus arabes locales. La défaite d'Alep fut «apparemment perçue comme un signal de révolte» par ces tribus, qui nourrissaient depuis longtemps un profond mécontentement face à la domination kurde, écrit le politologue Thomas Schmidinger.



Le 17 janvier, les dirigeants de la tribu arabe Shammar retirèrent officiellement leur soutien au Rojava et reconnurent le gouvernement de Damas. Les dirigeants kurdes du Rojava n'étaient pas parvenus à obtenir le soutien durable des forces arabes les plus conservatrices.

L'islamisme et le nationalisme arabe du nouveau régime de Damas correspondaient bien mieux à leurs convictions socio-politiques que le féminisme socialiste du Rojava, région à majorité kurde.

Les forces gouvernementales syriennes, ici dans un quartier kurde d'Alep. Image: keystone

Un fragile cessez-le-feu

L'avenir du Rojava et de la population kurde du nord de la Syrie demeure incertain. Toutefois, il semble que l'autonomie de facto de la région kurde ne puisse être maintenue. Un cessez-le-feu fragile est actuellement en vigueur, fondé en grande partie sur l'accord en 14 points, et devrait durer jusqu'à samedi soir.

D'ici là, les Kurdes devraient élaborer un plan d'intégration de leurs institutions, notamment leurs forces armées, à l'appareil d'Etat syrien.

Damas s'est engagé à ne pas laisser ses troupes envahir les centres des villes kurdes de Hassaké et de Qamichli. Cependant, les forces gouvernementales sont notoirement indisciplinées, et il est permis de douter qu'elles respectent tous les ordres d'Al-Shaara. Des sources kurdes font état d'une intensification des attaques contre Kobané et ses environs, menées par l'armée gouvernementale syrienne, des milices islamistes et des troupes turques régulières. La ville est de facto assiégée.

On ignore pour l'instant si les Kurdes accepteront l'intégration de leur armée aux forces gouvernementales syriennes. Comme l'écrit l'expert Schmidinger, cette intégration comporte des risques si elle n'est pas assortie de garanties de sécurité internationales. Selon lui, la population civile kurde serait épargnée d'un massacre, du moins dans l'immédiat. Cependant, cela signifierait la fin de l'autonomie politique du Rojava.