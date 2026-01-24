Plusieurs milliers de personnes ont participé à une manifestation pro-kurde samedi soir à Zurich. Image: KEYSTONE

Des milliers de personnes manifestent à Zurich pour les Kurdes

Samedi soir, Zurich a été le théâtre d’une importante manifestation pro-kurde rassemblant plusieurs milliers de personnes, au lendemain d’un rassemblement plus restreint à Sion. Les participants dénoncent l’avancée des forces syriennes et appellent à la protection des populations kurdes.

Plusieurs milliers de personnes ont participé à une manifestation pro-kurde samedi soir à Zurich. A Sion, un rassemblement similaire d'une centaine de personnes et non autorisé s’était tenu vendredi soir.

A Zurich, pétards et feux d'artifice ont été allumés en parallèle aux discours. Des graffitis ont causé des dégâts matériels, a annoncé la police zurichoise en soirée.

Selon les organisateurs de cette «manifestation nationale», telle que qualifiée dans un communiqué diffusé samedi soir, 25 000 personnes y ont participé. La police municipale de Zurich estime elle le nombre de manifestants entre 4000 et 5000.

A Sion, «si la manifestation n’était pas autorisée, elle s’est déroulée d'une manière pacifique. Elle n'a ni entravé la circulation, ni la sécurité des commerces», a précisé samedi la police valaisanne à Keystone-ATS.

Ces rassemblements protestent contre l'avancée des forces syriennes dans les zones kurdes, remettant en cause les espoirs d'autonomie des habitants. Un cessez-le-feu est actuellement en vigueur, mais les deux camps s'accusent mutuellement de violations. L'actuel président syrien Ahmad al-Chareh veut placer toutes les régions de Syrie sous l'autorité de son gouvernement.

Berne «préoccupée»

Vendredi, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) avait indiqué sur X que la Suisse est «préoccupée» par la situation humanitaire dans le nord-est de la Syrie. «Il est impératif que le cessez-le-feu soit respecté et que tous les civils soient protégés», avait-il demandé.

La Confédération appelle toutes les parties à respecter le droit international humanitaire, écrivent les services d'Ignazio Cassis. Elle apporte une aide humanitaire aux Syriens touchés par le conflit.

Les affrontements des derniers jours ont suscité des inquiétudes à propos des camps de prisonniers du groupe Etat islamique (EI) présents dans la zone, jusqu'ici contrôlés par les forces kurdes.

Des Suisses sont détenus

Plusieurs Suisses sont encore détenus dans ces camps. Selon la RTS, il s'agit de trois hommes détenus dans un des camps et d'une femme et son enfant dans un autre secteur. «La seule chose qu'on sait, c'est que les deux camps dans lesquels il y a des Suisses sont encore contrôlés par les forces militaires syriennes, kurdes», a déclaré le chef de la communication du DFAE, Nicolas Bideau, à la RTS.

«A l'heure actuelle, on essaie de savoir ce qui va se passer. Mais la situation est très, très confuse sur le terrain», a-t-il déclaré. Selon lui, «la décision du Conseil fédéral est claire: nous ne voulons pas rapatrier ces personnes pour des questions de sécurité».

Par contre, «nous devrons tout faire pour leur prêter assistance» au cas où ils devraient être déplacés dans d'autres camps, a ajouté Bideau, précisant que «la situation de cette femme et de son enfant nous préoccupe, bien évidemment».

Au nom de «Free free Rojava» (libérez le Rojava – le Kurdistan syrien), des milliers de Kurdes ont manifesté ces derniers jours dans plusieurs villes de Suisse. (tib/ats)