Plus d'un million de Syriens sont déjà rentrés chez eux

Des familles syriennes arrivent au poste frontière de Cilvegozu pour passer en Syrie depuis la Turquie près d'Antakya, dans le sud de la Turquie, le mardi 10 décembre 2024. Keystone

Plus d'un million de Syriens sont rentrés chez eux depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, selon l'ONU. Parmi eux figurent 280 000 réfugiés revenus depuis d'autres pays et 800 000 déplacés internes, a affirmé mardi sur les réseaux sociaux le Haut commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi.

En décembre, le Haut-Commissariat (HCR) avait dit s'attendre au retour d'un million de réfugiés dans les six premiers mois de 2025. Après moins de trois mois, seul un quart de ce chiffre a été atteint.

L'ONU a toujours demandé aux Etats d'accueil de ne pas contraindre les réfugiés syriens à retourner chez eux. En Syrie, «les efforts précoces de reconstruction doivent être plus courageux et plus rapides», estime le Haut commissaire aux réfugiés.

«Dans le cas contraire, les gens repartiront. C'est urgent maintenant!» Filippo Grandi

Filippo Grandi a demandé à plusieurs reprises la levée des sanctions contre la Syrie. En 13 ans, le conflit a fait un demi-million de victimes et plus de 10 millions avaient fui leur habitation. Des centaines de milliers avaient été déplacés dans les dernières semaines du régime, alors que les islamistes d'Hayat Tahrir al-Sham (HTS) avançaient vers Damas.

Les nouvelles autorités ont promis un nouveau gouvernement provisoire pour début mars. Mais des élections ne sont pas prévues avant trois ou quatre ans, a affirmé récemment le nouveau président provisoire Ahmed al-Charaa. (mbr/ats)