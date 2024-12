Bachar al-Assad en slip: les images inédites volées par les rebelles

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich

(jah et Julius Zielezinski / t-online)

Certains soupçonnent une manipulation par intelligence artificielle, évoquant la possibilité de faux. Pourtant, plusieurs indices semblent confirmer l’authenticité de ces clichés. Une vidéo, par exemple, montre une personne feuilletant ce qui serait l’album photo familial, rapporte Die Welt . Ce qui est clair, c'est que ces clichés, brisent l'image d'un homme habituellement présentée comme fort et puissant.

Les photos semblent représenter un individu lambda. Et pourtant, elles montrent le même homme qui a ordonné l'utilisation de gaz mortels sur sa population. Cet homme qui, sur certaines photos, arbore un grand sourire en compagnie d’un nouveau-né est le même que celui qui a fait torturer des dizaines de milliers de personnes dans les prisons syriennes et qui est responsable de la mort d’un demi-million d’individus.

Les clichés proviendraient d'un album de famille des al-Assad, que les rebelles syriens ont saisi lors de l'assaut du palais du despote déchu. Les scènes représentées contrastent fortement avec les atrocités qu'il a commises - et avec l'image qu'il donne de lui-même dans sa propagande.

Un images intimes de la vie privée de Bachar el-Assad, l'un des dictateurs les plus tyranniques du Proche-Orient, sont largement diffusées sur les réseaux sociaux. Elles montrent en slip dans une cuisine londonienne, torse nu sur un vélo ou encore en train de poser tel un bodybuilder.

Plus de «International»

Thon contaminé au mercure: Coop et Migros répondent

Les plus lus

A New York, trois frères auraient agressé des dizaines de femmes

Trois frères sont accusés de s'être servis de leur connexion à New York dans le monde de l'immobilier de luxe pour violer et agresser sexuellement des dizaines de femmes pendant des années. Ils ont été inculpés de «trafic sexuel».

Les jumeaux Alon et Oren Alexander, 37 ans, ainsi que leur frère Tal Alexander, 38 ans, sont accusés de s'être «livrés à l'exploitation sexuelle, notamment en droguant, agressant sexuellement et violant de manière répétée des dizaines de victimes féminines», selon un communiqué du parquet du district sud de New York.