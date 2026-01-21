Rifaat al-Assad Keystone

Rifaat al-Assad, le «boucher de Hama», est mort

L'oncle de l'ex-président syrien Bachar al-Assad est décédé à 88 ans. Il était notamment accusé par la justice suisse d'avoir «ordonné des meurtres, des actes de torture, des traitements cruels et des détentions illégales».

Plus de «International»

L'oncle du président syrien déchu Bachar al-Assad, Rifaat al-Assad, surnommé le «boucher de Hama» pour sa cruauté, est décédé en exil, ont indiqué deux sources proches de la famille mercredi. Il avait 88 ans.

«Rifaat al-Assad est décédé après avoir souffert d'une grippe pendant une semaine», a précisé l'une de ces sources, une personne qui a travaillé au palais présidentiel et qui a requis l'anonymat.

La deuxième source, un ancien officier de l'ex-garde républicaine, a confirmé le décès, ajoutant que Rifaat al-Assad «s'était installé aux Émirats arabes unis après la chute» de son neveu en décembre 2024. Il n'a pas précisé s'il était décédé dans ce pays.

Poursuivi en Suisse

Rifaat al-Assad était le chef des forces d'élite du régime de Hafez al-Assad, son frère et père du président déchu. Il avait été surnommé «le boucher de Hama» en raison de son rôle dans la sanglante répression d'une insurrection des Frères musulmans dans cette ville syrienne en 1982.

Les massacres, qui se sont déroulés dans un blackout médiatique complet, ont fait entre 10 000 et 40 000 morts. Rifaat al-Assad avait quitté la Syrie en 1984 après une tentative ratée de coup d'Etat contre son frère Hafez, pour vivre un exil doré.

Se présentant comme un opposant à Bachar al-Assad, il avait passé 37 ans en France, avant de rentrer en Syrie en 2021 pour échapper à une condamnation à quatre ans de prison en France pour blanchiment en bande organisée et détournement de fonds publics syriens. L'ancien commandant des «Brigades de défense» était en outre accusé par la justice suisse d'avoir «ordonné des meurtres, des actes de torture, des traitements cruels et des détentions illégales» à Hama.

En décembre 2024, Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung avaient révélé que le Tribunal pénal fédéral envisageait de «clore la procédure» concernant Rifaat al-Assad, en raison de maladies l'empêchant de voyager et de participer à son procès. (jzs/ats)