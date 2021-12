Tricherie à «Koh-Lanta»: ce serait bien pire qu'on ne le pense

Teheiura n'est pas le seul aventurier à avoir demandé de la nourriture à des locaux. De nouvelles révélations font état d'un système de triche bien huilé (et qui va bien plus loin qu'un steak frites et quelques légumes...)

Le jeu de survie diffusé sur TF1 est à nouveau au cœur d'une affaire de tricherie. Selon une enquête exclusive du Parisien, au moins quatre aventuriers de Koh Lanta ont été invités à des dîners clandestins.

Toutes les personnes qui témoignent dans l'article, candidats et employés de la production, ont souhaité rester anonymes. Mais un nom revient: celui du candidat emblématique Claude. «Il a beaucoup hésité sur la stratégie à avoir concernant sa triche, confie un de ses proches. D’autant plus qu’un autre candidat les a surpris dans le noir et a tout raconté. Claude aurait pu dire que la tentation était trop grande. Il a finalement décidé de nier jusqu’à la mort. Après tout, les caméras n’étaient pas là.»

Visite chez l'habitant et repas à l'œil

L'aventurier, cherchant à voler de la nourriture, se serait fait repéré de nuit par un gardien du côté de la tente des techniciens «mais il a pu repartir à moindres frais», relève un témoin de la scène.

L'une des autres techniques pour se remplir la panse consistait à attendre que les gardiens, censés les surveiller après les votes au conseil, s’endorment pour rejoindre le Sunset Beach Motel, une pension de famille. Certains allaient jusqu'à se faire inviter clandestinement chez l'habitant. 👇

Un couple a été particulièrement hospitalier en ouvrant ses portes et surtout sa cuisine aux affamés de TF 1. Au menu: du salé, du sucré et des boissons énergisantes à gogo. Un rituel, tous les trois jours, pour la plupart des cinq candidats dont nous avons choisi de ne pas mentionner le nom. Extrait de l'article du Parisien

Confronté à ces témoignages, Adventure Line Productions, la société qui réalise l'émission, a avoué les faits à demi-mot: «En effet, depuis quelques semaines, nous avons reçu des informations orales selon lesquelles certains concurrents auraient pu se nourrir ponctuellement par des moyens qui ne sont pas dans les règles de Koh-Lanta.» (hkr)