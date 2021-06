International

La «réunion» de Friends épinglée pour manque de diversité



Le réalisateur du nouvel épisode de Friends est monté au créneau afin de défendre son show épinglé par les critiques pour son manque de diversité. La série est-elle has been?

Dans le monde (et on exagère à peine) il y a deux camps: les fans de Friends et les autres. Ces derniers, souvent issus de la génération Z, bataillent depuis des années pour souligner les nombreux travers du show, qui ne serait plus du tout en accord avec les valeurs de la société.

Un conflit générationnel

Selon un article de The Independant, les jeunes estiment que la série Friends est homophobe, tansphobe, raciste, sexiste et grossophobe. En cause, notamment: l’attitude de Joey à l’égard des fans, le prétendu harcèlement sexuel de Rachel sur son assistant, Tag, le babysitter forcément considéré comme gay, sans parler des nombreuses vannes sur Monica, lorsqu’elle était en surpoids.

Du coup, forcément, la Réunion de Friends, diffusée il y a quelques semaines, n’a pas échappé aux critiques sur son manque de diversité. En effet, les personnages issus de minorité sont pratiquement inexistants dans le show.

Du coup, le réalisateur de ce nouvel épisode l’a défendu dans une interview pour The Times: «Nous avons Malala, Mindy Kaling, BTS, trois femmes du Ghana qui expliquent comment Friends leur a sauvé la vie, deux garçons du Kenya et trois gosses d’Inde, a rétorqué Ben Winston. Quelle diversité supplémentaire auraient-ils souhaité?»

«Le casting est ce qu'il est. Il a été constitué en 1994, je pense que la façon dont il traverse les années est remarquable»

Lorsqu’on lui demande pourquoi il n’y a pratiquement pas d’acteurs noirs dans le show, Winston répond que tout le monde n’a pas pu se libérer. «Je suis très satisfait du résultat», affirme-t-il.

Alors, Friends est-il un show pour les boomers?