FILE - Japan&#039;s new Prime Minister Sanae Takaichi speaks during a news conference at the prime minister&#039;s office in Tokyo, Oct. 21, 2025.(AP Photo/Eugene Hoshiko, Pool) China Japan Explainer
Sanae Takaichi avait sous-entendu que si la Chine attaquait Taïwan, le Japon pourrait offrir son soutien militaire pour défendre l'île.Keystone

Tokyo appelle ses ressortissants en Chine à la prudence

Le Japon a appelé ses ressortissants en Chine à la prudence, dans un contexte de tensions entre les deux pays depuis des déclarations de la Première ministre nippone Sanae Takaichi concernant Taïwan, île que Pékin revendique.
18.11.2025, 08:0618.11.2025, 08:06

«Lors de vos déplacements, soyez particulièrement attentifs à votre environnement, notamment à la présence éventuelle d'individus suspects. Essayez autant que possible de vous déplacer en groupe», met en garde un communiqué publié lundi sur le site de l'ambassade du Japon à Pékin.

«Ils peuvent nous anéantir»: des Taïwanais résignés face à Pékin

Le communiqué ajoute:

«Evitez autant que possible les lieux très fréquentés ou ceux susceptibles d'être identifiés comme fréquentés par des Japonais»

Le porte-parole du gouvernement japonais Minoru Kihara a déclaré mardi que ces recommandations avaient été émises «sur la base d'une évaluation globale de la situation politique, y compris de la situation sécuritaire dans le pays ou la région concernée, ainsi que des conditions sociales».

A l'origine de la crise, des propos de la nouvelle Première ministre japonaise Sanae Takaichi, qui a déclaré le 7 novembre que des attaques armées contre Taïwan pourraient justifier l'envoi de troupes japonaises pour défendre l'île, au titre de la «légitime défense collective» prévue par une loi japonaise adoptée en 2015.

Ces déclarations ont été interprétées comme l'indication qu'une attaque contre Taïwan – île dont Pékin revendique la souveraineté – pourrait justifier un soutien militaire de Tokyo à Taipei. Taïwan ne se situe qu'à une centaine de kilomètres de l'île japonaise la plus proche.

L'ambassade de Chine à Tokyo a jugé ces propos «ouvertement provocateurs à l'égard de Taïwan, nuisant gravement au climat des échanges entre les peuples».

Et Pékin a appelé les citoyens chinois à «éviter de se rendre au Japon dans un avenir proche», provoquant lundi la chute des actions nippones en Bourse liées au tourisme et à la distribution. (sda/ats/afp)

