Un prototype de la montre Google Pixel Watch 5 a été retrouvé au fond de la mer des mois avant sa sortie. Image: Imago

Il découvre une montre secrète de Google au fond de l'océan

Au large d’une île des Caraïbes, un plongeur a découvert une montre connectée que Google n’a pas encore présentée. Bien que l’appareil ait été exposé à l’eau salée, il affiche correctement l’heure.

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Sur le fond marin, au large de l’île caribéenne de Saint-Martin, un plongeur a trouvé une montre connectée que Google n’a officiellement pas encore présentée. Malgré son séjour sous l’eau, l’appareil continuait d’afficher l’heure, a rapporté Randy Pitchford, cofondateur du studio de jeux Gearbox, sur la plateforme X.

Selon le récit de Randy Pitchford, l'un de ses amis est tombé sur l’appareil lors d’une plongée et lui a envoyé des photos, parce qu’il le savait connaisseur du secteur technologique. Au dos de la montre, l’inscription «Pixel Watch 5» serait gravée. Google n’a jusqu’ici annoncé aucun modèle portant ce nom.

Sur les photos, aucune trace de corrosion n’est visible, alors que la montre reposait dans l’eau salée. En mode économie d’énergie, l’appareil continuait toutefois d’afficher l’heure exacte, écrit Randy Pitchford. Il n’est pas possible de vérifier de manière indépendante si les images sont authentiques et s’il s’agit réellement d’un modèle de présérie.

Retour au propriétaire

La gravure située sous la montre mentionne plusieurs capteurs, notamment une mesure de la saturation en oxygène du sang (SpO2), une détection du stress via la conductivité cutanée (EDA), un capteur de pouls et une puce UWB destinée à une localisation précise. La norme de protection IP68 est également indiquée. Celle-ci correspond à une protection contre la poussière et l’eau douce; en principe, les appareils dotés d’une telle protection supportent moins bien l’eau salée.

«Grâce à la magie d’Internet», il serait désormais en contact avec le propriétaire de la montre, écrit Randy Pitchford. Tous deux auraient déjà convenu de sa restitution. Il est probable qu’un employé de Google ait perdu le prototype. Dans le secteur, il est courant que les employés des fabricants testent aussi au quotidien des appareils de présérie.

La Pixel Watch 5 est attendue pour la fin de l’été ou l’automne 2026, peut-être en même temps que les smartphones de la gamme Pixel 11. Extérieurement, l’appareil visible sur les photos correspond largement aux précédents modèles ronds. Les nouveautés sont surtout attendues à l’intérieur, par exemple avec un processeur plus économe et le système d’exploitation Wear OS 7.

De telles découvertes ne sont pas rares dans le secteur technologique. Un prototype de la première Pixel Watch avait été oublié en avril 2022 dans un restaurant et, en 2010, un employé d’Apple avait oublié un prototype de l’Iphone 4 dans un bar.