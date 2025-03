Vidéo: watson

Ils ont enfin pu revenir sur Terre

Coincés pendant 286 jours à bord de la station spatiale internationale (ISS), les deux astronautes américains ont amerri au large de la Floride ce mardi 18 mars.

Butch Wilmore et Suni Williams ont amerri dans l'océan Atlantique au large de la Floride. Les deux astronautes américains étaient coincés depuis près de 9 mois à bord de la station spatiale internationale (ISS). Ils ont été rapatriés sur terre mardi à bord d'une capsule Crew Dragon de la compagnie SpaceX, comme l'ont montré des images en direct de l'agence spatiale américaine NASA.

La capsule s'était détachée de la station spatiale environ 17 heures plus tôt. Les astronautes Williams et Wilmore étaient arrivés à l'ISS en juin dernier pour un séjour d'une semaine. Cependant, en raison de problèmes techniques sur le vaisseau spatial Starliner qui les avait transportés, la NASA a décidé, par mesure de sécurité, de faire revenir la capsule développée par la société américaine Boeing sur Terre sans équipage.

En septembre 2024, deux astronautes, l'Américain Nick Hague et le Russe Alexander Gorbunov, se sont envolés vers l’ISS à bord d’une capsule Crew Dragon pour un séjour de six mois. Cette dernière peut en réalité transporter quatre personnes et les deux sièges restés libres étaient destinés à ramener les deux Robinson Crusoé de l'espace sur Terre.

Les quatre astronautes ont toutefois dû attendre l'arrivée de la prochaine rotation de l'équipage de l'ISS, mi-mars, pour quitter la station. Butch Wilmore, 62 ans, et Suni Williams, 59 ans ont déjà effectué plusieurs missions dans l’espace et sont considérés comme des astronautes expérimentés.