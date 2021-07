International

Avez-vous été espionné par Pegasus, comme Macron? Cet outil vous le dira

Une équipe de l'ONG Amnesty International a créé un outil qui détecte des traces du logiciel espion Pegasus sur son smartphone.

Cette semaine, le projet Pegasus est devenu un scandale à l'ampleur internationale. Découvert grâce à l'enquête de 16 médias regroupés sour le nom de Forbidden Stories, le logiciel espion aurait servi à espionner de très nombreuses personnes à travers le monde, pour le compte de certains Etats.

Pegasus, c'est quoi?

L'ONG Amnesty International a mis la main sur une liste comprenant plus de 50 000 smartphones infectés par le logiciel israélien, dont des numéros de journalistes et d'hommes politiques tels qu'Emmanuel Macron, le président de la France.

L'ONG, qui promeut la défense des droits humains, vient de mettre en place un outil permettant de vérifier si son smartphone a été infecté ou non par le logiciel espion. L'outil en question, ici et les instructions pour l'utiliser, ici. Pour l'instant, l'outil et les instructions sont uniquement disponibles en anglais.

Même si plusieurs sources spécialisées telles que Phone Android, Techcrunch ou encore 01net encensent son efficacité, attention, la manip' n'est clairement pas à la portée de tous. Nous par exemple, chez watson, on n'a pas réussi.

(jch)

