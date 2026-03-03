beau temps14°
WhatsApp rendra vos statuts visibles à tous: comment l'éviter

Votre statut WhatsApp sera bientôt visible par des inconnus

WhatsApp modifie les règles de visibilité du statut. A l’avenir, un simple échange, même sans numéro enregistré, suffira pour qu'on puisse voir le statut de son correspondant. Ce que les utilisateurs doivent désormais vérifier.
03.03.2026, 15:1603.03.2026, 16:53
Un article de
t-online

WhatsApp a fondamentalement changé les règles de son système de statut: toute personne ayant récemment envoyé un message ou parlé à quelqu’un via la messagerie peut désormais voir ses publications – et être vue elle-même – même si le numéro correspondant n’est pas enregistré dans le carnet d’adresses.

Selon WABetaInfo, un portail spécialisé dans les mises à jour de WhatsApp, la nouvelle fonctionnalité sera déployée progressivement dans certains pays pour Android, iOS et la version web. La dernière version de l'application est requise. L'analyse des numéros récemment utilisés dans une conversation est effectuée directement sur l'appareil. D'après le rapport, WhatsApp ne stocke pas ces données sur ses serveurs.

Afin que les expéditeurs inconnus restent identifiables, WhatsApp prévoit de signaler les statuts concernés par un tilde (~) placé devant le nom affiché ainsi que le numéro de téléphone. Si aucun nom n’est enregistré dans les contacts, seul le numéro apparaîtra.

WhatsApp va enfin lancer cette fonction très attendue

Les paramètres de confidentialité prennent de l’importance

Les utilisateurs qui avaient jusqu’à présent sélectionné «Mes contacts» ou «Mes contacts sauf…» dans les paramètres de confidentialité partageront automatiquement leur statut, après la mise à jour, également avec les numéros non enregistrés qu’ils ont contactés récemment. Seule l’option «Partager uniquement avec…» n’est pas concernée, est-il précisé. Dans ce cas, les destinataires peuvent toujours être définis manuellement; les interlocuteurs occasionnels restent alors exclus.

Ceux qui ne souhaitent pas voir les statuts de services de livraison, d’artisans ou d’autres contacts ponctuels peuvent masquer ou bloquer des numéros individuellement à tout moment. Le fait de masquer un statut empêche l’affichage futur des publications de ce numéro, sans pour autant bloquer le contact.

Un pas vers une plateforme plus ouverte

Selon WABetaInfo, cette mise à jour s’inscrit dans une stratégie plus large de Meta, la maison mère. L’entreprise prévoit d’introduire des noms d’utilisateur uniques permettant à l’avenir de communiquer sans devoir divulguer son numéro de téléphone. Pour rendre cela possible, WhatsApp doit dissocier la visibilité des statuts du seul carnet d’adresses, à l’image de ce qui existe déjà sur des plateformes comme Instagram ou Telegram.

WhatsApp va changer: ce qu'il faut savoir du futur abonnement payant

Parallèlement, WhatsApp travaillerait également sur une nouvelle présentation du statut dans la section des discussions: les nouvelles publications devraient à l’avenir apparaître directement dans l’onglet des conversations et plus uniquement dans l’onglet séparé «Actus».

Une barre horizontale dédiée aux statuts dans l’onglet des discussions serait également en cours de développement, selon le rapport. Ces deux fonctionnalités ne sont pas encore disponibles pour l’ensemble des utilisateurs. (t-online / trad. hun)

