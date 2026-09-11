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Terrorisme

Des milliers de drones reproduisent les Twin Towers à New York

Vidéo: watson

New York a reconstituté les tours jumelles

Les Etats-Unis commémorent les 25 ans de la chute des tours jumelles.
11.09.2026, 11:5811.09.2026, 11:58

La veille au soir du 25e anniversaire de l’attentat contre le World Trade Center, des milliers de drones ont reproduit les Twin Towers à l’endroit où elles se dressaient autrefois.

L’installation a été réalisée par des producteurs et des artistes étasuniens. Elle a illuminé le ciel en mémoire des victimes et de leurs proches.

Le 11 septembre 2001, deux avions ont percuté les célèbres Twin Towers à New York. 2977 personnes ont perdu la vie et les deux tours se sont effondrées. (nib/trad. hun)

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Ils ont recréé les tours jumelles à New York avec des drones
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Cet article avait originairement été publié en septembre 2021
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