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New York a reconstituté les tours jumelles

Les Etats-Unis commémorent les 25 ans de la chute des tours jumelles.

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La veille au soir du 25e anniversaire de l’attentat contre le World Trade Center, des milliers de drones ont reproduit les Twin Towers à l’endroit où elles se dressaient autrefois.

L’installation a été réalisée par des producteurs et des artistes étasuniens. Elle a illuminé le ciel en mémoire des victimes et de leurs proches.

Le 11 septembre 2001, deux avions ont percuté les célèbres Twin Towers à New York. 2977 personnes ont perdu la vie et les deux tours se sont effondrées. (nib/trad. hun)