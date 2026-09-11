New York a reconstituté les tours jumelles
Les Etats-Unis commémorent les 25 ans de la chute des tours jumelles.
La veille au soir du 25e anniversaire de l’attentat contre le World Trade Center, des milliers de drones ont reproduit les Twin Towers à l’endroit où elles se dressaient autrefois.
L’installation a été réalisée par des producteurs et des artistes étasuniens. Elle a illuminé le ciel en mémoire des victimes et de leurs proches.
Le 11 septembre 2001, deux avions ont percuté les célèbres Twin Towers à New York. 2977 personnes ont perdu la vie et les deux tours se sont effondrées. (nib/trad. hun)
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