Israël dit avoir tué le nouveau commandant du Hamas

L'Etat hébreu annonce la mort de Mohammed Odeh, chef de la branche armée de l'organisation islamiste, dans une frappe mardi dans le nord de la bande de Gaza.

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Israël a déclaré mercredi avoir tué le nouveau chef présumé de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas, visé la veille par une frappe à Gaza, en dépit du cessez-le-feu censé être en vigueur depuis octobre. «Le commandant de la branche armée de l'organisation terroriste Hamas à Gaza a été éliminé hier», a écrit le ministre de la Défense israélien Israël Katz dans un message sur le réseau social X.

Dans un communiqué conjoint, l'armée israélienne et le Shin Bet, l'agence de la sécurité intérieure israélienne, ont confirmé que Mohammed Odeh, qui «occupait le poste de chef de la branche militaire du Hamas après l'élimination d'Ezzedine al-Haddad» (le 15 mai dans une frappe israélienne), avait été tué lors d'une «frappe dans le nord de la bande de Gaza».



Mohammed Odeh Image: X

Mohammed Odeh a longtemps dirigé les services des renseignements des Brigades Ezzedine al-Qassam, la branche militaire du Hamas. Sa nomination à la tête des Brigades pour succéder à al-Haddad n'a jamais été annoncée ou confirmée par le mouvement islamiste palestinien.



Israël déterminé à mettre fin au règne du Hamas

Sollicité par l'AFP, le Hamas n'avait pas réagi à l'annonce israélienne en début de matinée. «Nous nous sommes engagés à éliminer tous ceux qui ont dirigé le massacre du 7-Octobre, et c'est ce que nous ferons», a déclaré Israël Katz, en référence à l'attaque du 7 octobre 2023 lancée par le Hamas sur Israël et ayant déclenché la guerre en cours.

Le ministre a ajouté qu'Israël était déterminé à mettre fin au règne du Hamas sur la bande de Gaza. «Le plan de migration volontaire depuis Gaza sera également mis en œuvre, tout sera fait au moment opportun et de la bonne manière», a aussi dit Katz, faisant allusion à un projet d'émigration forcée des habitants de la bande de Gaza vers des pays tiers porté par le ministre d'extrême droite Bezalel Smotrich et partiellement repris par le président Donald Trump avant d'être abandonné.

En février, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme Volker Türk avait dénoncé «des actions d'Israël qui semblent viser à opérer un changement démographique permanent à Gaza».

L'attaque du 7 octobre 2023 a fait 1 221 morts du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes. Plus de 72 800 Palestiniens ont été tués dans la campagne militaire de représailles menée par Israël, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU. (jzs/afp)