Gaza: le chef de la branche armée du Hamas tué par Israël

Le chef de la branche armée du Hamas tué par Israël à Gaza

La mort d'Ezzedine al-Haddad a provoqué une vive émotion dans la bande de Gaza. Image: AP

Ezzedine al-Haddad, chef de la branche armée du Hamas et présenté comme l'un des architecte de l'attaque du 7 octobre 2023, a été tué par des frappes israéliennes dans la bande de Gaza.

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Le chef de la branche armée du Hamas a été tué vendredi dans la bande de Gaza, ont annoncé samedi l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien. Il était présenté comme l'un des principaux architectes de l'attaque du 7 octobre 2023.

L'armée israélienne et le renseignement intérieur (Shin Bet) «annoncent (...) que le terroriste Ezzedine al-Haddad a été éliminé», selon un communiqué israélien, une information également confirmée par deux responsables du Hamas. L'un a indiqué:

«Il a été assassiné lors d'une frappe israélienne visant un appartement résidentiel et un véhicule civil hier à Gaza»

« Terroriste de premier plan»

Le ministère israélien de la Défense avait annoncé vendredi avoir ciblé Ezzedine al-Haddad, sans confirmer dans l'immédiat la mort de celui qu'il avait présenté comme un «terroriste de premier plan» et «l'un des principaux architectes du massacre du 7 octobre 2023».

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La Défense civile de Gaza, une organisation de secouristes sous contrôle du Hamas, avait pour sa part indiqué qu'une personne avait été tuée et une vingtaine d'autres blessées après que des avions de combat avaient «bombardé un immeuble résidentiel» dans le quartier d'Al-Ramal dans la ville de Gaza. La télévision israélienne a diffusé des images montrant un immeuble en feu à Gaza, affirmant qu'il s'agissait du lieu où Ezzedine al-Haddad avait été pris pour cible.

A l'origine de l'attaque du 7 octobre

Le ministère l'accuse d'être «responsable du meurtre, de l'enlèvement et des souffrances infligées à des milliers de civils israéliens et de soldats de l'armée israélienne». Il ajoute:

«Il a maintenu nos otages dans des conditions de captivité brutales, a orchestré des attentats terroristes contre nos forces et a refusé de mettre en oeuvre l'accord proposé par le président américain Donald Trump visant au désarmement du Hamas et à la démilitarisation de la bande de Gaza»

La branche armée du Hamas, les Brigades Ezzedine Al-Qassam, a mené l'attaque du 7 octobre 2023 contre des localités du sud d'Israël, qui avait fait 1221 morts selon les autorités israéliennes. Elle avait également enlevé 251 otages, emmenés à Gaza.

La campagne militaire de représailles menée par Israël a dévasté la bande de Gaza et fait des dizaines de milliers de morts. Une trêve est entrée en vigueur le 10 octobre 2025 dans le territoire, dont une partie est contrôlée par le Hamas et l'autre par l'armée israélienne. Un responsable militaire israélien affirme:

«Haddad a ouvertement violé le cessez-le-feu en vigueur en s'employant à rétablir les capacités de la branche militaire de l'organisation terroriste, en planifiant de nombreuses attaques contre des civils israéliens et des soldats de l'armée israélienne, et en refusant de désarmer»

Il décrit l'homme comme «le plus haut responsable militaire de l'organisation terroriste Hamas et le dernier dirigeant de haut rang du Hamas encore présent dans la bande de Gaza à avoir participé à l'organisation du massacre du 7 octobre».

(btr/ats)