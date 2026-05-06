Un véhicule touché par une frappe aérienne israélienne à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, mercredi 6 mai 2026. Keystone

Des frappes israéliennes à Gaza font six morts

En dépit de la trêve conclue en octobre 2025, la bande de Gaza reste en proie à des violences quotidiennes. Une récente attaque israélienne a fait plusieurs morts et des blessés.

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Six personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes sur différentes localités de la bande de Gaza, ont indiqué mercredi la Défense civile. Plusieurs autres personnes ont été blessées lors de ces attaques.

Cinq personnes ont été tuées à Gaza-ville lors de deux frappes différentes. Et une autre personne a été tuée et 15 autres ont été blessées dans le sud de la bande de Gaza, à l'ouest de Khan Younès. Selon une source sécuritaire à Gaza, l'homme tué dans les environs de Khan Younès était un policier du Hamas.

En dépit de la trêve conclue en octobre 2025 dans la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 en Israël, la bande de Gaza reste en proie à des violences quotidiennes.

Au moins 837 Palestiniens ont été tués depuis l'entrée en vigueur de cet accord, selon le ministère de la Santé de Gaza, sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par les Nations unies. De son côté, l'armée israélienne a fait état de cinq soldats tués à Gaza sur la même période. (ag/ats)