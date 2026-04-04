Une institution religieuse visée par un attentat aux Pays-Bas
Une explosion s'est produite devant les locaux d'une association chrétienne pro-israélienne à Nijkerk (Pays-Bas) tard vendredi soir, a indiqué la police néerlandaise samedi. L'explosion a provoqué des dégâts minimes et pas de blessés. Personne ne se trouvait dans le bâtiment de l'association nommée «Chrétiens pour Israël» (C4I) quand une explosion s'est produite devant la porte, a précisé la police.
Un impact significatif
Une enquête a été ouverte sur cet incident qui s'inscrit dans une série d'attaques similaires qui ont visé en majorité des institutions juives en Belgique et aux Pays-Bas en mars, notamment une école juive et un immeuble de bureaux à Amsterdam, ainsi qu'une synagogue à Rotterdam. La police a lancé un appel à témoins en détaillant:
L'organisation Chrétiens pour Israël se donne pour mission de proposer «une approche biblique concernant les desseins de Dieu pour Israël et de promouvoir le soutien à Israël à travers la prière et l'action». Elle a exprimé son choc après l'attaque:
Un groupe fantôme
Un groupe islamiste peu connu, qui pourrait avoir des liens avec l'Iran et qui a revendiqué des attentats nocturnes similaires en Belgique, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, a publié une vidéo en ligne sur l'explosion, selon l'organisation de veille des groupes djihadistes SITE Intelligence Group.
Contrairement aux clips précédents, la vidéo du groupe Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), qui signifie «Mouvement des compagnons de la main droite de l'islam», ne montrait pas l'attaque elle-même, mais présentait des photos en ligne du bâtiment et une menace à l'encontre des partisans d'Israël, a indiqué SITE.
Ce groupe a revendiqué ces derniers jours plusieurs attaques contre la communauté juive, en Belgique, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, mais les experts se demandent si ce groupe existe réellement ou s'il ne s'agit que d'une couverture pour les services de renseignement iraniens. (btr/ats)