Une institution religieuse visée par un attentat aux Pays-Bas

L'explosion s'est déroulée devant le bâtiment de l'association nommée «Chrétiens pour Israël» à Nijkerk. Image: EPA ANP

Une explosion sans gravité s'est produite aux abords d'une institution religieuse soutenant Israël vendredi soir aux Pays-Bas.

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Une explosion s'est produite devant les locaux d'une association chrétienne pro-israélienne à Nijkerk (Pays-Bas) tard vendredi soir, a indiqué la police néerlandaise samedi. L'explosion a provoqué des dégâts minimes et pas de blessés. Personne ne se trouvait dans le bâtiment de l'association nommée «Chrétiens pour Israël» (C4I) quand une explosion s'est produite devant la porte, a précisé la police.

Un impact significatif

Une enquête a été ouverte sur cet incident qui s'inscrit dans une série d'attaques similaires qui ont visé en majorité des institutions juives en Belgique et aux Pays-Bas en mars, notamment une école juive et un immeuble de bureaux à Amsterdam, ainsi qu'une synagogue à Rotterdam. La police a lancé un appel à témoins en détaillant:

«Les investigations ont révélé qu'une personne habillée en noir avait placé un engin explosif»

L'organisation Chrétiens pour Israël se donne pour mission de proposer «une approche biblique concernant les desseins de Dieu pour Israël et de promouvoir le soutien à Israël à travers la prière et l'action». Elle a exprimé son choc après l'attaque:

«Les dégâts sont limités mais l'impact est significatif. Le fait que cela ait lieu à la veille de Pâques, la plus importante célébration pour les Chrétiens, rend les choses encore plus bouleversantes»

Un groupe fantôme

Un groupe islamiste peu connu, qui pourrait avoir des liens avec l'Iran et qui a revendiqué des attentats nocturnes similaires en Belgique, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, a publié une vidéo en ligne sur l'explosion, selon l'organisation de veille des groupes djihadistes SITE Intelligence Group.

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Contrairement aux clips précédents, la vidéo du groupe Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), qui signifie «Mouvement des compagnons de la main droite de l'islam», ne montrait pas l'attaque elle-même, mais présentait des photos en ligne du bâtiment et une menace à l'encontre des partisans d'Israël, a indiqué SITE.

Ce groupe a revendiqué ces derniers jours plusieurs attaques contre la communauté juive, en Belgique, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, mais les experts se demandent si ce groupe existe réellement ou s'il ne s'agit que d'une couverture pour les services de renseignement iraniens. (btr/ats)