Des personnes ont déposé des fleurs à l'endroit où une Tesla a pris feu en Allemagne, faisant trois morts. Image: www.imago-images.de

Un père et deux enfants brûlés vifs dans une Tesla: la faute des poignées?

Un accident de la route s'est terminé en scène d'horreur en Allemagne. Un témoin a tenté d'ouvrir la porte du véhicule, mais sans succès. La sécurité des poignées électriques de Tesla est mise en cause.

Anna-Lena Janzen / t-online

Plus de «International»

Un article de

Lors d’un grave accident de la route survenu la semaine dernière à Schwerte près de Dortmund (Allemagne), un homme et deux enfants ont brûlé dans une voiture. Un témoin s’est précipité avec un extincteur vers le véhicule en feu, une Tesla, et a tenté d’intervenir. Mais ses efforts sont restés vains.

Comme l’a rapporté Roman Jedrzejewski au Ruhr Nachrichten, il n’a pu ni éteindre l’incendie, ni ouvrir la voiture:

«J’ai essayé d’ouvrir la voiture, mais c'était impossible. La chaleur était déjà trop importante à cause des flammes, mais le côté droit du véhicule était encore relativement intact. Bon sang, je n’ai pas pu aider! C’était impossible...»

Les portes de la Telsa étaient bloquées

L’accident s’est produit le 7 septembre dernier. Le conducteur de 43 ans a entrepris de dépasser une Skoda, puis perdu le contrôle de son véhicule. Sa Tesla a alors dérapé, percuté un arbre et pris immédiatement feu.

Roman Jedrzejewski tient une carrosserie juste en face du lieu de l’accident. Il a entendu un fort crissement de freins, suivi d’un bruit sourd, et a immédiatement pensé à une explosion. Il décrit:

«La voiture était à moitié suspendue dans un arbre à hauteur de tête et brûlait à l’avant. Mais il était tout simplement impossible de l’ouvrir, j'espérais encore sortir les enfants.»

Les policiers choqués

A cause des flammes qui se rallumaient sans cesse au cours de l’intervention, les pompiers ont eux aussi rencontré de grosses difficultés. Le véhicule a finalement été complètement détruit par le feu. Les sapeurs-pompiers ont également dû dégager de la chaussée un arbre renversé par l’impact. Les équipes sont restées sur place jusque tard dans la soirée.

Dans la voiture se trouvaient l'homme de 43 ans ainsi que trois enfants âgés de neuf ans. Selon nos informations, l’un des enfants, le fils du conducteur, a réussi à échapper aux flammes. Mais l'homme et les deux autres enfants ont péri brûlés dans le véhicule. La police n’a pas donné de précisions sur le lien entre les trois victimes.

L’enfant blessé a été transporté vers une clinique par hélicoptère. Des proches et des policiers, en état de choc, ont été pris en charge par une cellule de soutien psychologique.

Des poignées dangereuses

Selon l’équivalent allemand du TCS, l'Adac, les poignées de porte escamotables présentes sur différents modèles de Tesla ou d’autres constructeurs peuvent représenter un risque en situation d’urgence. Bien qu’elles soient à la mode pour des raisons de design et d’aérodynamisme, elles peuvent, à la suite d'un accident, compliquer considérablement le sauvetage rapide des occupants.

En principe, après un accident, les portes se déverrouillent automatiquement, y compris lorsque les poignées sont rentrées. Mais l’Adac explique que sans alimentation électrique après un choc, les poignées à sortie électrique peuvent rester bloquées, avec pour conséquences des situations fatales.

L’Adac recommande aux passagers de se familiariser avec le dispositif de déverrouillage d’urgence. Image: tesla

Une enquête ouverte

Aux Etats-Unis, l’autorité de sécurité routière a ouvert une enquête contre Tesla pour cette même raison. Il est en effet arrivé que les portes à commande électrique n’aient pas pu être ouvertes de l’extérieur en raison de problèmes liés à la batterie 12 volts, a indiqué The Verge. Car en cas de panne de courant lors d'un accident, les secours ne peuvent plus ouvrir les portes de l'extérieur. Selon certains médias, la Chine prévoit d’interdire les poignées entièrement intégrées à la carrosserie.

En Allemagne, à la suite de cet accident, une pétition réclame l’obligation de poignées mécaniques, rapporte le site WDR. La pétition réclame:

«Tous les véhicules homologués en Allemagne, en particulier les voitures électriques, doivent disposer à l’extérieur comme à l’intérieur de systèmes de déverrouillage mécanique d’urgence facilement accessibles et clairement identifiables pour chaque porte.»

Ceux-ci devraient pouvoir être actionnés simplement et même sans alimentation électrique.

Traduit de l'allemand par Joel Espi