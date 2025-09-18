Un père et deux enfants brûlés vifs dans une Tesla: la faute des poignées?
Lors d’un grave accident de la route survenu la semaine dernière à Schwerte près de Dortmund (Allemagne), un homme et deux enfants ont brûlé dans une voiture. Un témoin s’est précipité avec un extincteur vers le véhicule en feu, une Tesla, et a tenté d’intervenir. Mais ses efforts sont restés vains.
Comme l’a rapporté Roman Jedrzejewski au Ruhr Nachrichten, il n’a pu ni éteindre l’incendie, ni ouvrir la voiture:
Les portes de la Telsa étaient bloquées
L’accident s’est produit le 7 septembre dernier. Le conducteur de 43 ans a entrepris de dépasser une Skoda, puis perdu le contrôle de son véhicule. Sa Tesla a alors dérapé, percuté un arbre et pris immédiatement feu.
Roman Jedrzejewski tient une carrosserie juste en face du lieu de l’accident. Il a entendu un fort crissement de freins, suivi d’un bruit sourd, et a immédiatement pensé à une explosion. Il décrit:
Les policiers choqués
A cause des flammes qui se rallumaient sans cesse au cours de l’intervention, les pompiers ont eux aussi rencontré de grosses difficultés. Le véhicule a finalement été complètement détruit par le feu. Les sapeurs-pompiers ont également dû dégager de la chaussée un arbre renversé par l’impact. Les équipes sont restées sur place jusque tard dans la soirée.
Dans la voiture se trouvaient l'homme de 43 ans ainsi que trois enfants âgés de neuf ans. Selon nos informations, l’un des enfants, le fils du conducteur, a réussi à échapper aux flammes. Mais l'homme et les deux autres enfants ont péri brûlés dans le véhicule. La police n’a pas donné de précisions sur le lien entre les trois victimes.
L’enfant blessé a été transporté vers une clinique par hélicoptère. Des proches et des policiers, en état de choc, ont été pris en charge par une cellule de soutien psychologique.
Des poignées dangereuses
Selon l’équivalent allemand du TCS, l'Adac, les poignées de porte escamotables présentes sur différents modèles de Tesla ou d’autres constructeurs peuvent représenter un risque en situation d’urgence. Bien qu’elles soient à la mode pour des raisons de design et d’aérodynamisme, elles peuvent, à la suite d'un accident, compliquer considérablement le sauvetage rapide des occupants.
En principe, après un accident, les portes se déverrouillent automatiquement, y compris lorsque les poignées sont rentrées. Mais l’Adac explique que sans alimentation électrique après un choc, les poignées à sortie électrique peuvent rester bloquées, avec pour conséquences des situations fatales.
Une enquête ouverte
Aux Etats-Unis, l’autorité de sécurité routière a ouvert une enquête contre Tesla pour cette même raison. Il est en effet arrivé que les portes à commande électrique n’aient pas pu être ouvertes de l’extérieur en raison de problèmes liés à la batterie 12 volts, a indiqué The Verge. Car en cas de panne de courant lors d'un accident, les secours ne peuvent plus ouvrir les portes de l'extérieur. Selon certains médias, la Chine prévoit d’interdire les poignées entièrement intégrées à la carrosserie.
En Allemagne, à la suite de cet accident, une pétition réclame l’obligation de poignées mécaniques, rapporte le site WDR. La pétition réclame:
Ceux-ci devraient pouvoir être actionnés simplement et même sans alimentation électrique.
Traduit de l'allemand par Joel Espi