La Kia Soul d'un automobiliste prendre feu sur l'Interstate 675 à Ellenwood, Géorgie, USA, 09 octobre 2024. Image: EPA

Voici les voitures les plus meurtrières

Une technologie de pointe, mais des chiffres alarmants: une analyse récente montre quelle marque de voiture a le plus grand nombre de morts sur la route aux Etats-Unis – et pourquoi même les systèmes de sécurité les plus modernes ne sont pas toujours synonymes de protection.

Markus Abrahamczyk / t-online

Plus de «International»

Un article de

Tesla est synonyme de technologie innovante et de voitures électriques avec de très bonnes valeurs de sécurité. Pourtant, une nouvelle étude montre que les véhicules du constructeur américain ont le taux d'accidents mortels le plus élevé aux Etats-Unis. La Tesla Model Y est particulièrement touchée.

Tesla a le taux d'accidents le plus élevé

La plateforme iSeeCars a évalué les données du «Fatality Analysis Reporting System» (Fars) pour les années 2017 à 2022. Il en ressort qu'aux Etats-Unis, il y a en moyenne 2,8 accidents qui mènent à la mort des occupants de la voiture par milliard de kilomètres parcourus. Mais ce n'est que la moyenne – ce chiffre est presque deux fois plus élevé pour les véhicules Tesla (5,6). Kia et Buick suivent de près.

Le Fars en bref Le Fatality Analysis Reporting System (Fars) est une base de données de l'agence américaine de la sécurité routière (NHTSA). Elle recense et analyse tous les accidents de la route mortels aux Etats-Unis afin d'en identifier les causes et les tendances.

Les Tesla obtiennent généralement de bons résultats aux crash-tests. On peut toutefois spéculer que leurs commandes tactiles peuvent distraire les conducteurs et mener à des situations dangereuses. Ce ne seraient donc pas les défauts de construction, mais le comportement des conducteurs qui pourrait faire grimper le taux d'accidents.

D'un point de vue purement statistique, les modèles Hyundai Venue (SUV compact), Chevrolet Corvette (voiture de sport) et Mitsubishi Mirage (voiture compacte) sont les trois voitures les plus meurtrières sur les routes américaines. Les modèles de Porsche, Honda, Tesla, Mitsubishi, Buick et Kia complètent le top 10.

Au sein de la flotte Tesla, le SUV électrique Model Y se distingue de manière particulièrement négative. Avec un taux d'accidents de 10,6, il est presque cinq fois supérieur à la moyenne de tous les modèles de SUV. La Model S fait elle aussi relativement mauvaise figure: son taux d'accident de 5,8 est même supérieur à la moyenne Tesla – mais encore loin derrière la Model Y.

Pourquoi le taux d'accidents est-il si élevé ?

Malgré des chiffres à première vue alarmants, des marques comme Hyundai, Chevrolet ou Tesla sont considérées comme sûres. «Ces modèles ont d'excellentes valeurs de sécurité», explique Karl Brauer, analyste chez iSeeCars. Brauer n'attribue pas le taux élevé d'accidents d'occupants à des problèmes de construction, mais au comportement des conducteurs. Et de souligner:

«Une voiture est aussi sûre que la personne qui la conduit»

Le mécanisme de poignée de porte de Tesla fait toutefois l'objet de critiques: dans certains cas, les occupants n'ont pas pu s'extraire à temps du véhicule après un accident. De tels incidents sont rares, mais peuvent avoir des conséquences fatales en cas d'urgence.

L'étude montre également que les petites voitures et les voitures compactes sont particulièrement impliquées dans les accidents mortels. Leur taille et leur poids réduits les rendent plus vulnérables en cas de collision avec des véhicules plus grands comme les pick-up.

Quant aux SUV, s'ils offrent une meilleure protection en raison de leur taille et de leur position assise, ils présentent, selon les données, un risque plus élevé de retournement.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci