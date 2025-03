Le cybertruck a un problème de colle. Image: Reid Tomasko

Tesla a un problème gênant avec ses cybertrucks

Selon les médias, Tesla a décidé de suspendre les livraisons de son cybertruck. Une partie de la carrosserie du véhicule peut facilement se détacher parce qu'elle est uniquement fixée avec de la colle.

La livraison du Cybertruck est actuellement suspendue et Tesla tente de gérer la colère des clients. La raison?Un morceau de la carrosserie du pick-up électrique soi-disant hyper résistant se décolle. Le portail Electrek consacré aux voitures électriques a fait part du problème en citant des clients concernés.



Un morceau se décolle

Tesla aurait informé des clients en attente de livraison que leur véhicule était concerné par un arrêt des livraisons sans préciser la raison de ce retard. L'entreprise n'a pas encore donné de détails sur le problème. Le portail spécialisé Electrek a toutefois eu accès à un historique de discussion qui suggère qu'il s'agit de la baguette latérale au-dessus de la porte. Elle serait uniquement collée contre le véhicule:

«Un arrêt temporaire des livraisons intervient généralement lorsqu'un constructeur automobile constate un défaut sur des véhicules neufs et souhaite retenir les livraisons afin de résoudre le problème et d'éviter ainsi aux clients de devoir renvoyer des véhicules» Electrek

Vu qu'il est seulement collé, le revêtement sur le bord du toit peut se détacher. photo: electrek

Une vidéo publiée sur YouTube il y a plus d'un mois décrit le potentiel défaut de fabrication. Le revêtement se détache surtout dans les régions où les températures sont basses. La colle pourrait donc n'être pas suffisamment résistante à la température et devenir cassante lorsqu'il fait froid.

Un problème récurrent

Des photos et des vidéos circulent également sur les réseaux sociaux, où l'on voit que le revêtement de la carrosserie avant du cybertruck est aussi fixé avec de la colle.



Un problème de colle avait déjà été mentionné lors d'un précédent retour au fabricant.. Image: electrek

Ce n'est pas la première fois que l'on entend parler de défauts dans les cybertrucks de Tesla. Le portail tech Golem écrit:

«Au cours de l'été 2024, le constructeur automobile américain a dû rappeler plus de 11 000 cybertrucks parce que, entre autres, le revêtement de la surface de chargement n'était pas correctement fixé et que, dans certains cas, il se détachait pendant l'utilisation»

Tesla aurait déjà reconnu des problèmes de collage.



Au total, des programmes de rappel ont concerné le cybertruck sept fois depuis son lancement en décembre 2023. On ne sait pas encore si les nouveaux problèmes de pièces qui se détachent entraîneront un nouveau rappel.

Le cybertruck, qui coûte entre 72 500 et jusqu'à plus de 100 000 dollars aux Etats-Unis, n'est pour le moment pas une réussite pour Tesla. Il se vend mal et ses coûts de production sont devenus incontrôlables. Les analystes s'attendent donc à une nouvelle baisse des ventes en 2025.



(oli)

Traduit de l'allemand par Anne Castella