Vous pourriez vendre votre vieux téléphone très cher aux Etats-Unis

Suite à l'interdiction de TikTok aux Etats-Unis, de nombreuses personnes vendent leur téléphone portable avec l'application dessus et gagnent ainsi une fortune.

Lorsqu'un nouveau téléphone portable arrive sur le marché, il est difficile de revendre son modèle d'occasion à un bon prix. Mais aujourd'hui, les Américains sont prêts à débourser des centaines, voire des milliers de dollars pour des téléphones usagés.

La raison en est la menace d'interdiction de TikTok, qui a conduit à la désactivation de l'application aux Etats-Unis le 19 janvier, après que la justice a soutenu une loi qui l'interdisait de fait. Après 14 heures à peine, TikTok était certes de nouveau utilisable - Donald Trump a accordé le 20 janvier un délai de 75 jours pour qu'un accord puisse être conclu afin d'éviter une interdiction. Malgré tout, certains utilisateurs avaient supprimé l'application de leur téléphone portable et ne peuvent désormais plus la télécharger.



TikTok est donc encore utilisable aux Etats-Unis, mais on ne peut plus télécharger l'application dans l'App Store ou le Play Store. Certains Américains semblent toutefois regretter le scrolling quotidien. C'est pourquoi les personnes qui ont l'application sur leur téléphone portable vendent leur téléphone et se font ainsi une petite fortune.



iPhone 15 Pro pour 3000 dollars

Selon le New York Times, un ingénieur en technologie de l'information a proposé son iPhone 15 Pro avec TikTok téléchargé pour 3000 dollars sur Facebook Marketplace. C'est environ trois fois le prix d'un iPhone 16 Pro flambant neuf. Il a reçu sa première offre pour 1200 dollars, ce qui ne correspondait pas à ses attentes, mais ce qui est toujours plus élevé que le prix d'un téléphone portable flambant neuf.

Des offres similaires existent également sur d'autres plateformes comme Poshmark ou Ebay. Là aussi, les vendeurs indiquent que les téléphones contiennent TikTok et CapCut. CapCut est une application de montage vidéo également exploitée par ByteDance, une entreprise de TikTok, et qui a également été bloquée. Pour prouver que les applications se trouvent effectivement sur leur téléphone, les vendeurs incluent des captures d'écran.

