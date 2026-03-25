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Italie: Vallecrosia a changé de nom pour Google

Plage de Vallecrosia al mare, en Ligurie, Italie
Image: imago

Cette ville italienne a changé de nom pour attirer les touristes

Vallecrosia, commune côtière de Ligurie, est devenue Vallecrosia al mare. Longtemps ignorée des vacanciers, elle a misé sur un changement de nom pour gagner en visibilité.
25.03.2026, 16:3425.03.2026, 16:34
Un article de
t-online

L’Italie figure parmi les destinations de vacances les plus prisées au monde. Au pays des pâtes et de la pizza, les vacanciers peuvent goûter à la dolce vita le temps de quelques jours.

Dans certaines villes, l’afflux de touristes est devenu si important que des restrictions ont été introduites, comme des taxes pour accéder à des attractions auparavant gratuites. A Venise, il faut carrément payer pour entrer dans la ville. Mais toutes les communes n'ont pas ce problème: en Ligurie, une petite localité côtière cherche, à l'inverse, à attirer davantage de visiteurs – quitte à changer de nom.

Voici les 10 villes italiennes les plus touchées par le surtourisme

La petite ville de Vallecrosia dispose pourtant de nombreux atouts de séduction: elle est située au bord de la Méditerranée, possède sa propre plage et un joli centre historique. Mais jusqu’ici, les touristes se faisaient rares. Fabio Perri, le nouveau maire attribue cette situation… à Internet. En raison de la présence du mot «valle» («vallée») dans son nom, les moteurs de recherche localisaient souvent Vallecrosia à l’intérieur des terres.

Le budget tourisme a été triplé

Pour y remédier, Fabio Perri a lancé un référendum afin de modifier le nom de la commune en y ajoutant la mention «al mare» («au bord de la mer»). Lors du vote, 55% des 6800 habitants ont approuvé la proposition. La ville s’appelle donc désormais Vallecrosia al mare.

L’objectif est clair: attirer les amateurs de vacances balnéaires vers ses plages. En dehors de cet ajout, rien ne change: le code postal et les armoiries restent identiques, et tous les documents existants conservent leur validité.

Vous allez en Italie? Ne faites pas ça

La commune a déjà triplé son budget consacré au tourisme pour l’année en cours. La côte ligure, avec des destinations comme Sanremo ou Ventimiglia, fait partie des régions touristiques prisées d’Italie. Les origines de Vallecrosia remontent à l’époque romaine, et la localité est mentionnée dès le Moyen Age. (t-online/adapt. tam)

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