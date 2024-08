La chaleur est bien présente dans le sud de l'Europe. Image: Shutterstock

Les vacanciers sont prévenus: voici où l'Europe est frappée par le chaud

Athènes est en feu, la mer est brûlante à Majorque, les autorités italiennes mettent en garde contre la chaleur et en Croatie, le plaisir de la baignade en mer est terni. La chaleur est bien présente dans le sud de l'Europe. Les vacanciers doivent se préparer à des conditions météorologiques extrêmes.

Il fait chaud. Pas seulement chez nous, mais aussi dans tout l'espace méditerranéen. Sans pitié. Ceux qui ont réservé des vacances dans le sud de l'Europe doivent s'attendre à quelques désagréments en raison de la chaleur.

La mer en crue dans l'Adriatique

Avec les températures élevées, la baignade est perçue comme un soulagement et la promesse de fraîcheur. Toutefois, dans certaines parties de l'Adriatique, cette possibilité se trouve limitée. Un tapis d'algues - souvent appelé «morve de mer» - se répand sur les plages. Commencée à Trieste, le mucilage s'est propagé sur la côte slovène jusqu'au nord de la Croatie. Les régions italiennes du Molise, des Abruzzes et des Pouilles sont également touchées.

Eau de mer polluée par des algues sur la côte adriatique, en Slovénie. Image: Shutterstock

Ce mucus se forme en raison des températures élevées qui favorisent leur prolifération. S'il n'est pas dangereux pour les baigneurs, il n'en reste pas moins désagréable. Pour les pêcheurs de la région, ces algues sont dévastatrices, empêchant les bateaux de sortir du port, car le mucus s'accroche aux hélices.

Températures record de l'eau à Majorque et en Méditerranée

Si vous avez réservé des vacances à Majorque et que vous prévoyez de vous rafraîchir dans la mer, vous devez vous attendre à une eau (très) chaude. Mardi, l'association de météorologues Ametse a annoncé qu'une température de 31,87°C avait été mesurée au large de la petite île voisine de Dragonera, à environ 30 kilomètres à l'ouest de Palma. Le record de l'année 2022 (31,36°C) a ainsi été battu.

Les températures de l'eau de la Méditerranée sont actuellement plus élevées que jamais, comme le montre la carte du Centre méditerranéen d'études de l'environnement (Ceam). Le 11 août, l'institut annonce une température moyenne quotidienne de l'eau en surface de plus de 28°C. Il s'agit des données les plus chaudes depuis le début des mesures en 1982.

Depuis le début des mesures en 1982, les températures de la surface de la mer n'ont jamais été aussi chaudes que cette année. Image: Screenshot Ceam

Dans d'autres parties de la Méditerranée, la température de l'eau est également supérieure à la moyenne, comme le montre un autre graphique de «Ceam». Un refroidissement de la Méditerranée n'est donc actuellement possible que de manière limitée.

Se rafraîchir en Méditerranée n'est possible que dans une certaine mesure, il fait chaud presque partout. Image: Screenshot Ceam

Vague de chaleur en Italie

Depuis plusieurs semaines déjà, l'Italie est en proie à des vagues de chaleur successives. Dans certaines villes, les températures ont atteint plus de 40°C et les autorités italiennes sont en alerte. Les touristes étant confrontés à des problèmes de circulation sanguine en raison de la chaleur, le ministère de la Santé a décrété le niveau d'alerte le plus élevé.

Des températures caniculaires sont à nouveau annoncées pour mercredi dans toute l'Italie. Image: Screenshot MeteoNews

La chaleur est mise en garde dans 17 villes au total, notamment dans des destinations touristiques populaires comme Rome, Bologne, Palerme ou la Sardaigne. Même dans les régions du nord, habituellement plus fraîches, les températures dépassent parfois les 35°C. Un véritable rafraîchissement ne semble pas en vue.

Incendies en Grèce

Reste, cependant, une (assez) bonne nouvelle pour tous les touristes qui ont prévu de passer leurs vacances en Grèce. Le grand incendie qui a fait rage pendant près de trois jours près d'Athènes a été éteint. Les pompiers continuent de patrouiller dans la région pour éviter toute reprise de l'incendie. La protection civile met en garde contre d'autres incendies en raison de la présence de braises.

Entre-temps, le feu a été circonscrit, mais les autorités mettent en garde contre d'autres incendies autour d'Athènes. Image: Shutterstock

Ceux qui ont prévu des vacances à Athènes peuvent activer à tout moment l'option «Cell Broadcast Alerts» sur leur téléphone portable. En cas de danger, les autorités grecques informent via une alarme. Les touristes doivent également se souvenir du numéro d'urgence 112 (valable dans toute l'UE).

Comment se protéger de la chaleur

1. Éviter les efforts physiques: il est préférable de rester à l'ombre, de consommer des aliments salés après avoir transpiré et de couvrir la peau avec suffisamment de vêtements. Appliquer en outre une crème solaire.

2. Se rafraîchir le corps: une douche froide ou un linge froid sur le front et la nuque peut refroidir le corps. Un bain de pieds ou de mains froid peut également être utile.

3. Boire beaucoup et manger léger: en cas de chaleur, il convient de boire régulièrement de l'eau et d'éviter si possible les boissons sucrées ou alcoolisées. Il est également conseillé de consommer des fruits et des légumes riches en eau. Les aliments riches en graisses et difficiles à digérer sont à proscrire. La Confédération a établi trois règles pour se protéger de la chaleur les jours de canicule : il est préférable de rester à l'ombre, de consommer des aliments salés après avoir transpiré et de couvrir la peau avec suffisamment de vêtements. Appliquer en outre une crème solaire.: une douche froide ou un linge froid sur le front et la nuque peut refroidir le corps. Un bain de pieds ou de mains froid peut également être utile.en cas de chaleur, il convient de boire régulièrement de l'eau et d'éviter si possible les boissons sucrées ou alcoolisées. Il est également conseillé de consommer des fruits et des légumes riches en eau. Les aliments riches en graisses et difficiles à digérer sont à proscrire.

