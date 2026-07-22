beau temps25°
DE | FR
burger
International
Allemagne

Deutsche Bank perquisitionnée dans l’affaire des «cum-cum»

Deutsche Bank perquisitionnée dans l’affaire des «cum-cum»

Le parquet de Düsseldorf enquête sur des opérations fiscales menées entre 2008 et 2010 par la filiale Postbank.
22.07.2026, 15:3922.07.2026, 15:39
epa13126208 A cyclist parks their bicycle outside the Deutsche Bank central headquarters in Frankfurt, Germany, 22 July 2026. Germany&#039;s largest commercial bank, Deutsche Bank, confirmed that its ...
Deutsche Bank affirme être concernée comme tierce partie et non comme suspecte.Keystone

Le siège de Deutsche Bank à Francfort est perquisitionné depuis mercredi matin, a indiqué à l'AFP la première banque d'Allemagne, une opération en lien avec les transactions financières dites «cum-cum» permettant d'éviter l'impôt, selon plusieurs médias.

Ces opérations consistent à transférer temporairement des actions à un acteur bénéficiant d'un régime fiscal plus avantageux juste avant le versement d'un dividende.

«Nous confirmons qu'une mesure du parquet de Düsseldorf est en cours dans les locaux de Deutsche Bank», a déclaré à l'AFP un porte-parole du groupe. Cela concernerait des «opérations» de sa filiale Postbank:

«Datant des années 2008 à 2010»

Sollicité par l'AFP, le parquet a confirmé des perquisitions «à Francfort et dans d'autres localités», sans préciser lesquelles et ne souhaitant pas communiquer plus de détails.

Deutsche Bank a assuré qu'elle n'était pas visée en tant que suspecte dans cette procédure mais comme «tierce partie» détenant potentiellement des informations utiles à l'enquête.

Les clients de Raiffeisen sont visés par une nouvelle arnaque

D'après les informations des médias Business Insider et Die Welt, celle-ci est menée pour suspicion de fraude fiscale en lien avec les opérations dites:

«Cum-cum»

En avril, les autorités allemandes avaient déjà mené des perquisitions aux Pays-Bas et en Allemagne visant au moins 15 personnes et des sociétés de conseil fiscal, cette fois pour des transactions «cum-ex».

Ce scandale, révélé en 2017, désigne une fraude fiscale où des investisseurs s'échangent des actions à très grande vitesse autour de la date de versement des dividendes.

Voici comment des fonds russes auraient transité par une société suisse

Un tour de passe-passe qui permet d'obtenir illégalement un remboursement d'impôt sur les dividendes auprès du fisc.

L'Allemagne a été l'un des plaques tournantes des scandales «cum-ex» et l'un des principaux Etats lésés.

Il a été privé de plusieurs milliards d'euros de rentrées fiscales jusqu'en 2012 à cause des manoeuvres, avant un changement législatif qui a mis fin à la martingale.

Plusieurs enquêtes sont en cours en Allemagne, où des dizaines de banquiers, traders, avocats, et conseillers financiers ont été inculpés.

Deutsche Bank, ainsi que les banques françaises BNP Paribas et Société Générale, ont dû rembourser plusieurs millions d'euros au fisc allemand en mars. (dal/awp/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Les ossements retrouvés sont bien ceux de Delphine Jubillar
Les ossements retrouvés sont bien ceux de Delphine Jubillar
Le Royaume-Uni a un nouveau Premier ministre
Le Royaume-Uni a un nouveau Premier ministre
Espagne: un ado meurt lors des célébrations de la victoire
Espagne: un ado meurt lors des célébrations de la victoire
Guerre en Iran: les signes d&#039;une intervention au sol se multiplient
Guerre en Iran: les signes d'une intervention au sol se multiplient
de Thomas Seibert, Istanbul
Thèmes
Erling Haaland fête son anniversaire à Saint-Tropez
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Trump impose des droits de douane de 100% sur les médicaments génériques
Les médicaments génériques seront soumis à des droits de douane de 100% à partir d'août 2028, a annoncé mardi le président américain. La mesure vise, selon lui, à relocaliser la production des produits pharmaceutiques sur le territoire américain.
Le président américain Donald Trump a annoncé mardi que les médicaments génériques seront soumis à des droits de douane de 100% à partir d'août 2028.
L’article