Une voiture renverse des piétons à Modène et fait huit blessés

La scène s'est déroulée sur un trottoir de Modène. Image: EPA ANSA

Un conducteur armé a renversé des piétons à Modène, dans le nord de l'Italie, faisant huit blessés dont quatre graves.

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Un conducteur a renversé des piétons dans le centre de Modène (nord de l'Italie), a indiqué le maire de la ville à des médias. L'homme, qui était armé, a fait huit blessés dont quatre graves. En soirée, les autorités ne pouvaient pas affirmer qu'il s'agissait d'un attentat.

Selon les premiers témoignages, le conducteur d'une trentaine d'années «a visé le trottoir, heurtant aussi un vélo, puis s'est écrasé en percutant de plein fouet une femme, la plus gravement atteinte», qui a ensuite été amputée des deux jambes, a indiqué le maire Massimo Mezzetti à l'agence Ansa et aux journaux locaux.

Le maire «profondément touché»

Le maire de Modène Massimo Mezzetti a souligné la gravité de l'acte:

«Il faut comprendre la nature de cet acte mais c'est un événement dramatique, je suis profondément touché. Quelle qu'en soit la nature, c'est un fait extrêmement grave. Si c'était un attentat, ce serait encore plus grave»

«Ce qui s'est passé aujourd'hui à Modène, où un homme a renversé plusieurs piétons puis aurait poignardé un passant, est extrêmement grave», a de son côté déclaré Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, sur X.

«Il a sorti un couteau »

La Citroën grise du suspect a fini sa course dans la vitrine avant que le conducteur ne s'enfuie, et sorte un couteau avant de porter un coup à un passant qui tentait de l'arrêter.

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Selon un témoin interviewé par les chaînes italiennes, la voiture est arrivée à grande vitesse dans la rue Emilia Centro, très fréquentée le samedi après-midi, à quelques centaines de mètres du dôme de Modène. La tête en sang, l'homme a témoigné:

«J'ai entendu des chocs et j'ai vu des personnes se faire renverser. La voiture m'est arrivée dessus et j'ai réussi à me jeter à terre. La voiture fumait, j'ai ouvert la portière, et il s'est échappé, on lui a couru derrière à quatre ou cinq. Il a sorti un couteau, m'a porté un coup à la tête et un autre au coeur que j'ai réussi à éviter»

Le conducteur a été interpelé par la police et n'était pas sous l'influence de substance psychotropes. Né en 1995 et diplômé en économie, il était inconnu des services de police. Son domicile près de Modène a été perquisitionné. Il avait traversé en 2022 «un état de perturbation psychique», a indiqué la préfète de police:

«Il avait été pris en charge par le centre de santé mentale pour des troubles schizoïdes, mais on avait perdu sa trace après cette première période d'observation au sein d'un centre de soins.»

(btr/ats)