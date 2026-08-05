EasyJet s'appuie en France sur plusieurs milliers de salariés (image d'archives). Image: www.imago-images.de

La grève menace chez EasyJet France

Les hôtesses et stewards français du voyageur à bas coût protestent contre la dégradation de leurs conditions de travail. Un préavis de grève a été émis pour la période du 7 août au 2 septembre.

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Trois syndicats d'hôtesses et stewards d'EasyJet France ont déposé un préavis de grève couvrant la période du 7 août au 2 septembre en mettant en cause une «dégradation continue» des conditions de travail, selon un communiqué commun publié mardi. «Le préavis est volontairement ouvert afin de couvrir l'ensemble de la période», soulignent les syndicats en précisant que des «dates clés» de mobilisation seraient communiquées «48 heures à l'avance».

Les syndicats dénoncent «l'instabilité chronique des plannings, changements de dernière minute, trippings imposés (réd: enchaînement de vols sur plusieurs jours), rotations particulièrement pénalisantes et absence totale de mesures protectrices». Ils reprochent à la direction qu'ils alertent «depuis près d'un an» de ne pas avoir apporté de réponses «concrètes et engageantes».

«Nous sommes profondément déçus que les syndicats représentant notre personnel navigant commercial basé en France aient déposé un préavis de grève, malgré les mesures que nous avons proposés pour répondre à leurs préoccupations», a réagi la compagnie aérienne britannique. «Des négociations étant déjà prévues en septembre, nous appelons les syndicats à lever ce préavis contre-productif en cette période particulièrement importante de l'année pour nos passagers», a ajouté Easyjet dans une déclaration transmise à l'AFP.

Le précédent appel à la grève au sein d'EasyJet France pour la journée du lundi de Pâques, en avril, avait eu des conséquences très limitées sur le trafic aérien.

Plusieurs milliers de salariés

Deuxième compagnie aérienne en France en nombre de passagers derrière Air France, EasyJet est présente principalement dans le court et moyen-courrier. Elle s'appuie en France sur plusieurs milliers de salariés, dont une part importante de personnels navigants commerciaux.

La France constitue l'un de ses principaux marchés en Europe continentale, où la compagnie britannique a fortement développé ses activités ces dernières années, notamment grâce au recul d'autres acteurs du secteur et à la reprise du trafic aérien après la crise du Covid-19. (jzs/afp)