Début du procès d'un ex-juge grison accusé du viol d'une stagiaire

«Nous avons deux ennemis: le Hamas et Netanyahou»

Un documentaire dit avoir percé le plus grand secret du Bitcoin

Le procès se poursuit vendredi avec les plaidoiries du Ministère public et de la défense. La date du verdict n'est pas encore claire. L'affaire n'a été révélée qu'à fin 2022, suite à l'ouverture d'une enquête pénale contre le prévenu qui s'est alors retiré de ses fonctions. (sda/ats)

Selon le prévenu, la femme était consentante. Il nie avoir utilisé sa position pour la mettre sous pression. Il a répété à plusieurs reprises qu'ils s'entendaient bien. Il a toutefois admis l'envoi d'une lettre de menaces à la stagiaire et son ami.

Interrogé, l'ancien juge, aujourd'hui âgé de 49 ans, parle lui d'un «flirt» avec des avances verbales et textuelles venant aussi parfois de la stagiaire. Elle venait régulièrement dans son bureau pour parler de choses et d'autres. Il y aurait eu deux contacts physiques.

Plus de 400 victimes de Mohamed Al-Fayed se manifestent

Le stage a duré de l'été jusqu'à la fin décembre 2021. Jeudi, lors d'une audition qui a duré plus de trois heures, la jeune femme a indiqué qu'elle était fière au début de travailler au tribunal administratif des Grisons. Mais les messages la mettant sous pression ont commencé en septembre et sont allés crescendo.

Le Ministère public grison reproche notamment à l'ex-juge d'avoir violé sa victime présumée et d'avoir abusé de son pouvoir pour la contraindre à des actes sexuels. Selon l'acte d'accusation, il a même envoyé des lettres anonymes à la jeune femme et à son compagnon, au cours de l'enquête pénale, pour les menacer de les faire échouer dans leurs examens d'avocats.

Un ancien juge administratif grison comparaît depuis jeudi devant le Tribunal régional du district du Plessur, à Coire. Il est accusé de viol et de contrainte sexuelle sur une stagiaire dans son bureau. Les principaux faits incriminés remontent au 13 décembre 2021.

Plus de «International»

Un ex-juge est accusé de viol et de contrainte sexuelle sur une stagiaire qui est aujourd'hui âgée de 24 ans. Il l'a également menacée, ainsi que son compagnon, à travers des lettres anonymes.

«Je n'ai rien pu faire»: le destin tragique de cette famille émeut l'Espagne

L'Espagne est en état de choc après les terribles intempéries du début de semaine. Les récits déchirants s'enchainent, comme celui de cette famille endeuillée.

Les inondations catastrophiques ont fait au moins 95 morts, et les recherches de corps et de personnes disparues se poursuivent en Espagne. Des destins tragiques continuent d'émouvoir la population dans son ensemble. L'un d'entre eux est celui d'Antonio Tarazona et Lourdes María García.