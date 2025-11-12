Vingt militaires turcs meurent dans un crash d'avion en Géorgie
Vingt militaires turcs sont morts dans le crash mardi d'un avion-cargo militaire turc dans l'est de la Géorgie, a annoncé mercredi le ministère turc de la défense. Il n'y a aucun survivant.
Les autorités turques, qui ont publié les noms et les portraits des vingt victimes, n'ont pas communiqué pour l'heure sur les possibles raisons de l'accident de l'appareil C-130.
L'avion avait décollé de Gandja, dans l'ouest de l'Azerbaïdjan, en direction de la Turquie. Il s'est écrasé peu après être entré dans l'espace aérien géorgien mardi après-midi. L'épave de l'appareil a été localisée en fin d'après-midi à quelques kilomètres de la frontière azerbaïdjanaise.
C-130 military cargo plane, which took off from Azerbaijan to return home, began spiralling down before it crashed at the Georgia-Azerbaijan border.
They are used by Turkey's armed forces for transporting personnel and handling logistical operations.
Des «martyrs»
Des vidéos amateurs filmées par des témoins de l'accident montrent un appareil qui chute en tournoyant, laissant un panache de fumée blanche dans son sillage, avant de s'écraser au loin en dégageant une épaisse colonne de fumée noire. Sur ces images, l'avion apparaît déjà en partie désintégré lors de sa chute.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait évoqué dès mardi après-midi des «martyrs», sans toutefois faire état d'un bilan.
Les autorités géorgiennes ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour éclaircir les circonstances du crash.
Les C-130 Hercules sont des avions militaires de fabrication américaine développés par Lockheed Martin et produits depuis les années 1950. Ils sont encore très populaires à travers le monde. (ats)