Tentative de féminicide d'un procureur dans un tribunal turc

Tentative de féminicide d'un procureur dans un tribunal turc

La justice turque a ordonné mercredi le placement en détention provisoire d'un procureur d'Istanbul accusé d'avoir tiré en plein tribunal mardi sur une juge avec laquelle il affirme avoir entretenu une relation amoureuse, a rapporté la chaîne de télévision étatique TRT.
14.01.2026, 17:3414.01.2026, 17:37

La victime, qui se trouvait dans son bureau au moment des faits, a été blessée par balle à l'aine avant qu'un détenu travaillant à l'intérieur du tribunal dans le cadre d'un aménagement de peine n'empêche le suspect de faire feu à nouveau.

Selon un document de justice cité par la TRT, le suspect, procureur au sein de ce même palais de justice, avait menacé sa victime par messages au cours des jours précédents. Cette dernière, toujours hospitalisée, n'a pu être entendue à ce stade.

Selon plusieurs médias turcs, le suspect avait travaillé par le passé au sein d'un bureau de prévention des violences faites aux femmes.

Six morts dans un dépôt de parfumerie en Turquie

Des associations turques de défense des droits des femmes se sont inquiétées de cette tentative de féminicide, survenue «là même où les auteurs de tels actes devraient être punis», a souligné l'une d'entre elles.

Selon cette association nommée «Nous ferons cesser les féminicides», 294 femmes ont été tuées par des hommes en 2025 en Turquie, et 297 autres sont mortes dans des circonstances jugées suspectes. (sda/ats/afp)

