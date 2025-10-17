ciel couvert11°
DE | FR
burger
International
Bateau

Bateau suisse PlanetSolar: exploit sur le lac Titicaca

Le bateau suisse PlanetSolar réussit son tour du lac Titicaca
Le bateau était parti le 30 septembre depuis Puno, dans le sud-est du Pérou.Image: PlanetSolar

Ce bateau suisse a réalisé un exploit sur le lac Titicaca

L'embarcation solaire PlanetSolar II a réussi son tour du lac sud-américain, qui présente une surface totale de 8340 km2. Une prouesse doublée d'une prometteuse expédition scientifique.
17.10.2025, 10:3417.10.2025, 10:35

Le bateau solaire suisse PlanetSolar II a réussi son tour du lac Titicaca, en parcourant quelque 500 km. Cet exploit est doublé d'une expédition scientifique qui a sondé les eaux du lac à 40 endroits pour définir comment agir pour préserver au mieux cet écosystème.

Le bateau était parti le 30 septembre depuis Puno, dans le sud-est du Pérou, au bord du lac qui se situe à plus de 3800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Long de 190 à 200 km, il présente une surface totale de 8340 km2. Il s'agit de la plus haute réserve d'eau douce navigable au monde. Le tour a été bouclé en fin de semaine, a indiqué vendredi l'équipe de PlanetSolar dans un communiqué.

default
Le bateau PlanetSolar IIPlanetSolar

Les analyses et résultats des tests d'eau seront croisés avec les images satellites situant la présence de chlorophylle A, de matières organiques dissoutes et de solides en suspension. Ces mesures sont supervisées par l'océanographe Xavier Lazzaro.

Pollution alarmante

«Nous avons plus de 65 000 points de mesures et avant même d'accéder à ces données, il est déjà clair qu'il est possible de transformer en électriques et solaires 80% des bateaux navigant ici», a déclaré Raphaël Domjan, éco-explorateur et fondateur de la PlanetSolar Foundation.

«Il y a ceux à vapeur: le passé. Ceux au pétrole: le présent. Nous y avons apporté la navigation solaire: le futur!»,

La mission menée conjointement par la fondation PlanetSolar et l'Autorité binationale du lac (Pérou et Bolivie) est notamment soutenue par les ambassades suisses du Pérou et de Bolivie.

Le lac Titicaca est touché par la sécheresse due au changement climatique et par une pollution alarmante, notamment par les déchets miniers, la colonisation humaine et la navigation avec des moteurs à explosion dont le rendement est pourtant grandement affaibli par l'altitude. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
de Christoph Bernet
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
2
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
de Margaux Habert
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
de Antoine Menusier
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
de Sheikh Sabiha ALAM, Bangladesh
France: une stratégie à l'agonie
7
France: une stratégie à l'agonie
de Antoine Menusier
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
de Niklaus Vontobel
Thèmes
Un groupe d’orques ont coulé un bateau au large du Portugal
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un faux rabais chez Migros? «La pratique est courante»
2
Les bateaux et les avions russes vont vivre des années difficiles
3
Arrivée dramatique au mythique ironman d'Hawaï
Pinterest est le premier réseau à franchir ce pas
Pinterest devient le premier grand réseau social à permettre à ses utilisateurs de filtrer les images générées par intelligence artificielle. La plateforme californienne offre désormais l’option de réduire la présence de contenus IA dans les recherches, répondant aux critiques sur la prolifération d’images jugées uniformes et sans créativité.
Le réseau social américain Pinterest permet aux utilisateurs depuis jeudi de filtrer une partie des contenus générés par intelligence artificielle (IA) et postés sur la plateforme. Une décision prise alors que beaucoup s'inquiètent d'une déferlante d'images IA standardisées ou médiocres.
L’article